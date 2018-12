Nach der Pleite von Air Berlin im August 2017 erhält der Staat immer mehr Geld aus dem umstrittenen Hilfskredit über 150 Millionen Euro an die Fluglinie zurück. "Bis Ende Dezember 2018 haben wir rund 98 Millionen Euro auf das KfW-Darlehen zurückgeführt", sagte der Insolvenzverwalter von Air Berlin, Lucas Flöther, auf "Bild"-Anfrage (Freitagausgabe). Im August 2018 waren es noch 75 Millionen Euro. "Nach jetzigem Stand werden wir unter Umständen sogar in der Lage sein, das gesamte Darlehen zu tilgen - allerdings ohne Zinsen." Zur Begründung für die nun überraschend hohe Rückzahlung nennt Flöther "Sicherheiten und Zahlungsansprüche, die vorher nicht bekannt waren und die wir nun nach und nach zur Masse ziehen".

Viele Air Berliner in neue Jobs vermittelt

Am 27. Oktober 2017 stellte Air Berlin den Betrieb endgültig ein. In den nächsten Jahren wird die Fluggesellschaft abgewickelt. Insolvenzverwalter Flöther muss dabei unter anderem auch möglichst Viel zu Geld machen, um die Gläubigerforderungen zu befriedigen.

Die ehemals zweitgrößte deutsche Fluglinie hatte 2017 Insolvenz angemeldet. Mehrere Unternehmensteile samt Start- und Landerechten wurden danach etwa an Lufthansa, Easyjet oder den Gründer der späteren Air-Berlin-Tochter Niki, Niki Lauda, verkauft.

Insolvenzverwalter Flöther lässt dafür zurzeit auch Haftungsansprüche gegen frühere Vorstände und Aufsichtsräte rechtlich prüfen. Dabei werden zum Beispiel alle Protokolle des Vorstands und des Aufsichtsrats aus den vergangenen zehn Jahren untersucht. "Diese Prüfung erfolgt für einen Zeitraum bis zehn Jahre von Insolvenzeröffnung. Die Prüfung dauert an und wird sicher noch einige Zeit in Anspruch nehmen."

Air Berlin verklagt inzwischen auch ihren früheren Großaktionär Etihad Airways auf einen Schadenersatz von bis zu zwei Milliarden Euro. Insolvenzverwalter Flöther sei der Auffassung, dass Etihad sich im April 2017 in einem Dokument verpflichtet habe, Air Berlin in den folgenden 18 Monaten finanziell zu unterstützen, hieß es vom Landgericht Mitte Dezember. Weil Etihad diese Zusage im August 2017 zurückgenommen habe, habe Air Berlin Insolvenz anmelden müssen.



Seit 2012 hielt die nationale Airline der Vereinigten Arabischen Emirate 29,2 Prozent an Air Berlin. Sie versorgte die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft immer wieder mit frischem Geld und sicherte sich über die Beteiligung Zugang zum deutschen Markt.