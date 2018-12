Bild: dpa/Spata

Urteil gegen Vermieterplattform - Gericht in München verurteilt Airbnb zur Datenherausgabe

13.12.18 | 16:18

In München ist am Donnerstag ein Urteil veröffentlicht worden, das sich auch auf den Ferienwohnungsmarkt in Berlin auswirken könne: Wie das Verwaltungsgericht der bayerischen Landeshauptstadt entschieden hat, muss Airbnb die Daten der Vermieter preisgeben, die auf der Plattform aktiv sind.



Urteil noch nicht rechtskräftig

Die Vermieter-Daten seien eine notwendige Grundlage für die ordnungspolitischen Maßnahmen der Stadt gegen Gastgeber, die ihre Wohnung illegal als Urlaubsunterkunft vermieten, hieß es zur Begründung. Nur so könnten auch Bußgelder verhängt werden. Noch ist das Urteil allerdings nicht rechtskräftig, Airbnb kann noch in Berufung gehen. Solange ein rechtskräftiges Urteil aussteht, muss die Plattform den Münchner Behörden keine Vermieterdaten aushändigen.



Airbnb wird vorgeworfen, den ohnehin knappen Wohnraum in großen Städten durch Vermietung an Touristen und Geschäftsreisende zusätzlich zu verknappen. Allerdings erfolgt die Vermietung nicht durch Airbnb selbst, sondern durch die auf der Plattform aktiven Vermieter.

Airbnb hält deutsche Gesetze für unmaßgeblich

Airbnb tritt als Vermittler zwischen Angebot und Nachfrage auf. Dabei beruft sich das Unternehmen darauf, nicht an deutsche Vorschriften gebunden zu sein, weil die Europa-Niederlassung seinen Hauptsitz in Irland hat. In Berlin sind die Bezirksämter für die Durchsetzung des in diesem Jahr verschärften Zweckentfremdungsverbotsgesetz (ZwVbG) zuständig. Das neue Gesetz verpflichtet Anbieter wie etwa Airbnb die Daten seiner Kunden herauszurücken, doch auch in der Hauptstadt stellt sich Airbnb auf den Standpunkt, dass seine Server in Irland stehen und die Plattform deshalb nicht Anbieter im Sinne des deutschen Telemediengesetzes sei.

Auch Pankow klagt auf Herausgabe der Kundendaten