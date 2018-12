dpa/Ina Fassbender Audio: radioBerlin 88,8 | 17.12.2018 | Catharina Hopp | Bild: dpa/Ina Fassbender

Kein Ausstand in Brieselang - Amazon-Mitarbeiter an zwei Standorten zum Streik aufgerufen

17.12.18 | 09:43 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte bei Amazon zum Ausstand aufgerufen: in einem Versandzentrum in Nordrhein-Westfalen für zwei Tage, an einem weiteren in Sachsen sogar bis Heiligabend. In Brieselang hingegen wird wohl nicht gestreikt.





In der Nacht zu Montag hat nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ein mehrtägiger Streik beim Versandhändler Amazon begonnen - mitten im Weihnachtsgeschäft. Bislang riefen die Gewerkschafter Mitarbeiter an zwei Standorten in Sachsen und Nordrhein-Westfalen zum Ausstand auf - der Streik könnte jedoch auch auf mehr Standorte und auf eine längere Zeit ausgeweitet werden, sagte ein Sprecher. Von Amazon selbst stand am Montag kein Sprecher für eine Stellungnahme zur Verfügung.

Bisher sind Amazon-Mitarbeiter des Versandhandelszentrum Sachsen in Leipzig aufgerufen, bis zum Heiligabend zu streiken. Im Versandhandelszentrum in Werne in Nordrhein-Westfalen sollen sie zunächst bis Dienstagabend streiken. Die Gewerkschaft hatte die Beschäftigten am Standort Rheinberg bereits in der vergangenen Woche zum Arbeitskampf aufgerufen.

Im Amazon-Verteilzentrum in Brieselang (Havelland) wird dagegen vor Weihnachten wohl nicht gestreikt. Verdi-Sprecher Andreas Splanemann sagte rbb|24 am Montagmorgen, an diesem Standort gebe es derzeit keine Gespräche über einen Ausstand.



Verdi fordert Tarifvertrag wie im Einzelhandel

Mit dem Streik wollen die Gewerkschafter ihre Forderung unterstreichen, Arbeitsbedingungen tarifvertraglich zu regeln. Verdi fordert Amazon seit mehr als fünf Jahren dazu auf, Tarifverhandlungen analog zum Einzel- und Versandhandel zu führen.



Das US-Unternehmen lehnt dies ab. Amazon sieht sich als Logistiker und verweist auf eine Bezahlung am oberen Ende dessen, was in der Logistikbranche üblich sei. Die Gewerkschaft Verdi rief in dem Streit immer wieder, auch vor Weihnachten, zu Arbeitsniederlegungen auf.