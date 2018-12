Wer am Montag auf die Bahn angewiesen ist, sollte sich auf Verspätungen einstellen - oder je nach Strecke sogar schon am Sonntag anreisen: Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat zum Streik aufgerufen. Betroffen sind sowohl S-Bahnen als auch Regional- und Fernverkehr.

Bahnfahrer in Berlin und Brandenburg müssen sich am Montagmorgen auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Bei der Deutschen Bahn sollen Beschäftigte am Montagmorgen zwischen 5 Uhr und 9 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Dies teilte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Sonntag mit. Sie hatte nach abgebrochenen Tarifgesprächen zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen.



Bei der Bahn wurden am Sonntag Vorbereitungen getroffen. Wie eine Sprecherin erklärte, sollte das Personal auf den Bahnsteigen und den Infopoints in den Bahnhöfen verstärkt werden, um Reisende zu informieren. Auf der eigenen Internetseite teilte das Unternehmen mit, Nordrhein-Westfalen werde ein Schwerpunkt der Aktionen sein. Das werde voraussichtlich überregionale Auswirkungen haben.

Die EVG hatte die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn am Samstag für gescheitert erklärt und Warnstreiks zu Beginn der Woche angekündigt. Die Bahn sprach von einer völlig überflüssigen Eskalation.