Bild: dpa

Wege aus der U-Bahn-Krise - BVG-Chefin Nikutta baut Vorstand um

14.12.18 | 11:39 Uhr

Überlastete Werkstätten, hoher Sanierungsstau bei der Infrastruktur: Die Berliner U-Bahn steckt in der Krise. BVG-Chefin Sigrid Nikutta reagiert nun - und will einen Fachmann holen, der sich nur um die U-Bahnen und Busse kümmert. Doch der Umbau hat auch Risiken. Von Robin Avram



Der Vorstand der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wird neu organisiert, bestätigte Sprecherin Petra Reetz dem rbb am Freitag. Zuvor hatten Tagesspiegel und Morgenpost berichtet. Die Vorstandsvorsitzende Sigrid Nikutta will einen Vorstandsposten schaffen für jemanden, der sich ausschließlich um den Fahrbetrieb bei Bussen und Bahnen kümmert. Um den Posten zu besetzen, will die BVG einen "Headhunter" engagieren, Anzeigen in überregionalen Zeitungen schalten und die Stelle im Amtsblatt ausschreiben. Die Umstrukturierung ist eine Antwort auf die anhaltenden Probleme bei Bussen und U-Bahnen. Im Sommer hatten Mitarbeiter der Berliner U-Bahn in einem Brandbrief an die Unternehmensleitung einen dramatischen Personalmangel, kaputte Züge und massive Überlastung beklagt.

Die Ausschreibung für dringend benötigte neue U-Bahnen hatte sich zudem mehrfach verzögert, erst ab 2021 sollen die ersten der 1.500 neu bestellten Züge ausgeliefert werden. Erst am Mittwoch hatte der Koalitionsausschuss Sigrid Nikutta wegen der anhaltenden Probleme bei der U-Bahn zum Rapport bestellt.



Nikutta will Verantwortung für Finanzen übernehmen

Bislang hatte Nikutta zusätzlich zu ihrem Amt als Vorstandsvorsitzende den Bereich Busse und U-Bahnen selbst mit gemanagt. Eine Erblast - und offenbar auch eine Bürde. Der Posten des Betriebsvorstands war vor ihrem Amtsantritt im Jahr 2010 abgeschafft und nicht neu besetzt worden. Eine krasse Fehlentscheidung, wie sich über die Jahre zeigte."Man braucht einen Betriebsvorstand, der sich rund um die Uhr kümmert - und eine Vorstandsvorsitzende hat jede Menge andere Aufgaben", erläutert BVG-Sprecherin Reetz. Nun also der Befreiungsschlag von Nikutta, der vorab länger intern diskutiert wurde. Ob der oder die Neue sich wirklich nur um Busse und U-Bahnen kümmern kann, ist aber noch unklar. Denn einen zusätzlichen Vorstandsposten bekommt die BVG nicht, das soll nach rbb-Informationen politisch als nicht vermittelbar gegolten haben. Die BVG musste in vielen Bereichen massiv Personal abbauen, da wäre ein neuer Chefposten in der Belegschaft nicht gut angekommen.

Der Umbau der Führungsebene wurde deshalb nur möglich, weil der jetzige Finanzvorstand Henrik Haenecke erklärt hatte, seinen im August auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Hintergrund sollen nach rbb-Informationen Reibereien zwischen Haenecke und der Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sein, die dem Aufsichtsrat der BVG vorsitzt.

Jede Menge Aufgaben für neuen Vorstand

Der neue Betriebsvorstand und der bisherige Finanzvorstand sollen sich also die Klinke in die Hand geben, einen neuen Finanzvorstand wird es nicht geben. Diesen Bereich soll BVG-Chefin Nikutta selbst übernehmen. Jens Gröger, der für Verdi im Aufsichtsrat sitzt, befürchtet, dass ein Teil der Aufgaben des bisherigen Finanzvorstandes an dem neuen Betriebsvorstand hängen bleiben könnte. "Der neue Betriebsvorstand muss sich wirklich komplett auf den Betrieb konzentrieren können - und sollte nicht auch noch zum Beispiel das Thema Digitalisierung übernehmen müssen." In jedem Fall warten jede Menge Aufgaben auf den oder die neue. "Wir haben einen unheimlich hohen Instandhaltungsstau, am schlimmsten im U-Bahn-Bereich. Man muss sich die Prozesse in den Werkstätten genau anschauen und verbessern. Auch viele Tunnel und Gebäude der BVG müssten dringend modernisiert werden", zählt Jeremy Arndt auf, der für die BVG zuständige Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Nur wenn diese Probleme angegangen werden, ließen sich die Verspätungen für die Kunden deutlich reduzieren.

Doch mit dem neuen Posten allein ist es nicht getan. Eine wichtige Aufgabe für den oder die Neue wird auch sein, das für die Investitionen notwendige zusätzliche Geld beim Senat herauszuhandeln. "Wenn jemand richtig tief in der Materie steckt, wird er oder sie auch aussagefähiger gegenüber dem Senat sein", hofft Arndt.