Hygienemängel - Jeder fünfte Gastronomiebetrieb in Berlin ist nicht ganz sauber

Vergammeltes Fleisch, klebrige Arbeitsplatten, Mäuse in der Küche: Bei Hygienekontrollen sind die Prüfer in knapp 2.500 Berliner Restaurants, Cafés, Bäckereien oder Imbissen fündig geworden. Auffallend sind die großen Unterschiede der Bezirke.

Bei Hygienekontrollen ist im vergangenen Jahr fast jeder fünfte Berliner Gastronomiebetrieb durchgefallen. Das zeigt eine aktuelle Anfrage der Verbraucherzentrale [Link als PDF] bei den Bezirksämtern, zuerst hatte die "Morgenpost" darüber berichtet. Die Lebensmittelaufsicht überprüfte 13.689 Firmen, 2.452 verstießen gegen die Hygienebestimmungen. Wie sauber es in Betrieben in Tempelhof-Schöneberg zugeht lässt sich in diesem Zusammenhang nicht sagen - die Verantwortlichen im Bezirksamt reagierten als einzige nicht auf die Anfrage der Verbraucherzentrale. Was aber auch so überdeutlich wird: Es gibt enorme Unterschiede zwischen den Bezirken. Die meisten Betriebe untersuchten die Kontrolleure in Charlottenburg-Wilmersdorf (2.481) und Mitte (2.441). Zugleich wurden in diesen beiden Bezirken vergleichsweise wenige Probleme festgestellt, nur in sechs beziehungsweise vier Prozent der Fälle waren Nachkontrollen nötig. Mitte war damit trotz der zweitmeisten Kontrollen Berlins der Bezirk mit den wenigsten Hygienemängeln.

Fast jeder zweite Betrieb in Friedrichshain-Kreuzberg und Spandau nachkontrolliert

Wenn Mitarbeiter die Hygiene bei der Arbeit mit Lebensmitteln vernachlässigen, zum Beispiel indem sie nicht häufig genug ihre Hände waschen oder die Arbeitsflächen und Küchengeräte reinigen, können sich dadurch schnell krankmachende Keime ausbreiten. Auf die meisten Probleme stieß die Lebensmittelaufsicht in Friedrichshain-Kreuzberg, was die Verbraucherzentrale Berlin mit den vielen Dönerbuden im Bezirk erklärt. Sie seien schon vom Produkt her anfällig, weil die Angestellten mit rohen Lebensmitteln wie Salat und Fleisch arbeiten. Hier und im Bezirk Spandau musste fast jeder zweite Gastronomiebetrieb nachkontrolliert werden. Wie häufig die Prüfer Bußgeld verhängten, teilten die Verantwortlichen im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg nicht mit. 23 Betriebe wurden geschlossen.

Betreiber müssen Kunden nicht informieren

Am konsequentesten gingen die Kontrolleure in Pankow gegen Gastronomen vor, die es mit der Sauberkeit nicht genau genug genommen hatten: 221 Betriebe schloss der Bezirk wegen hygienischer Mängel gleich ganz, in 254 Fällen mussten die Betreiber Bußgeld bezahlen. Die Unterschiede zwischen den Bezirken sind auch damit zu erklären, dass es große Differenzen beim Personal gibt: Pankow ist mit elf Prüfern bei der Lebensmittelaufsicht vergleichsweise gut ausgestattet, andere Bezirksämter haben nicht so viele Kontrolleure und Kontrolleurinnen, wie sie eigentlich bräuchten. Die Ernährungsexpertin der Berliner Verbraucherzentralen, Britta Schautz, forderte am Mittwoch als Konsequenz, die Kontrollergebnisse in den Betrieben zu veröffentlichen. Dem rbb sagte Schautz, dann könnten auch die Kunden sofort sehen, wie in dem Betrieb gearbeitet wird. In Dänemark oder Frankreich hätten sich dadurch die Ergebnisse verbessert. "Im Berliner Koalitionsvertrag ist festgelegt: Wenn bis Ende 2018 keine bundeseinheitliche Regelung zur Veröffentlichung der Kontrollergebnisse vorliegt, wird eine landeseinheitliche geschaffen. Wir hoffen, dass diese Ergebnisse zeigen, wie nötig das ist", sagte Schautz. Denn bisher bekommen Gäste rein gar nichts davon mit, wie das Restaurant bei Kontrollen abgeschnitten hat, in dem sie gerade essen.

