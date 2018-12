700 Wohnungen in der Berliner Karl-Marx-Allee sollen an die Deutsche Wohnen verkauft werden. Die Mieter haben jedoch ein Vorkaufsrecht. Dieses können sie nun wahrnehmen, selbst wenn sie kein Eigenkapital haben, verspricht Finanzsenator Kollatz.

Der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) hat den Mietern in der Karl-Marx-Allee im Berliner Ortsteil Friedrichshain am Donnerstag Unterstützung beim Kauf ihrer Wohnungen zugesagt. Etwa 700 Wohnungen in den sogenannten Stalinbauten sollen an die Immobilienfirma Deutsche Wohnen verkauft werden, die Mieter haben allerdings das Vorkaufsrecht.



Um dieses Recht in Anspruch nehmen zu können, sollen der Wohnungskaufohne Einsatz von Eigenkapital möglich sein, sagte Kollatz dem rbb. Demnach sei das Ziel dieser Vereinbarungen, dass die Kredite mit den Beträgen bedient werden können, die den derzeitigen Mietzahlungen entsprechen. Die Mieter haben bis zum 5. Januar Zeit, ihr Vorkaufsrecht in Anspruch zu nehmen.