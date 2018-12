imageBROKER Audio: Inforadio | 04.12.2018 | Thorsten Gabriel | Bild: imageBROKER

Karstadt-Areal am Ku'damm - Keine Mall, keine Hochhäuser, kein Plan

04.12.18 | 05:59 Uhr

Der Karstadt-Konzern will 900 Millionen Euro in Hochhäuser am Ku'damm investieren. Die Stadt bremst, hat aber selbst keinen Plan. Nicht nur was Hochhäuser angeht, sondern auch mit Blick auf die Zukunft des Einzelhandels im Berliner Westen. Von Oliver Noffke



Wie werden wir in zehn Jahren einkaufen? Wie in 20 oder 50 Jahren? Für die Berliner City-West ist eine nachhaltige Antwort auf diese Frage überlebenswichtig. Angefangen beim Kadewe am Wittenbergplatz über die Tauentzienstraße, die Kantstraße und vor allem den Ku'damm reihen sich Hunderte Geschäfte. Von der Ich-Herz-Berlin-Tasse bis zur Handtasche im Wert eines Kleinwagens gibt es hier alles zu kaufen. Nur wie lange können die Läden noch der Konkurrenz durch den Online-Handel standhalten? Die Einkaufsmeile braucht dringend einen Plan. Der österreichische Konzern Signa, Eigentümer Deutschlands größter Kaufhauskette Karstadt, glaubt, in den Innenstädten wird es in Zukunft generell weniger Geschäfte geben. Stattdessen werden große Marken schicke Ausstellungsräume haben, in denen die Kunden viel ausprobieren können. Ob sie dann gleich vor Ort kaufen oder später per App, macht für den Anbieter dann keinen Unterschied mehr. Showroom heißt so etwas auf Neudeutsch. Apple unterhält nach diesem Konzept seit Jahren sehr erfolgreich eine Art Tempel am Ku'damm.

Ein Vorschlag im Wert von 900 Millionen Euro

Aufgrund dieser erwarteten Entwicklung hat Signa angekündigt, auf den Bau eines Einkaufszentrums am Ku'damm zu verzichten. Dort wo derzeit der verwaiste Karstadt vor sich hin gammelt, besitzt das Unternehmen eine Baugenehmigung für eine Mall mit 118.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Es wäre die 70. Berlins. Vermissen wird sie wohl niemand. Von den bestehenden 69 Einkaufszentren ist kaum eins voll vermietet. Stattdessen hatte das österreichische Unternehmen gehofft, die Stadt mit einem ganz großen Entwurf von einer anderen Zukunft überzeugen zu können. Fünf verschiedene Volumenmodelle wurden am Montagabend dem Baukollegium präsentiert, die jeweils zwei oder drei Hochhäuser zeigten. 90 bis 150 Meter hoch, öffentliche Terrassen und freier Zugang zu den obersten Stockwerken, Durchquerungen, mit denen auch der vernachlässigte Los-Angeles-Platz wiederbelebt werden soll. Sogar von "hängenden Gärten" war die Rede. Nur noch ein Bruchteil der 120.000 bis 180.000 Quadratmeter Fläche des Ku'damm 231 genannten Projekts soll als Verkaufsflächen dienen. Stattdessen sollen gastronomische Angebote Besucher anlocken. Was genau in die Türme soll, blieb recht vage. Von einem Hotelturm war die Rede sowie von Büroflächen. 900 Millionen Euro will Signa investieren.

Baukollegium lehnt Einzelprojekt ab

Doch daraus wird - zumindest vorerst - nichts. Das Baukollegium unter der Leitung von Regula Lüscher hat die Pläne abgelehnt. "Wir haben das Gefühl, dass das Projekt wahnsinnig aufgeblasen ist", sagte die Senatsbaudirektorin. "Da scheint sehr viel Einzelhandel geplant zu sein, der nur sehr schwer zu bespielen sein wird und damit das gelingt, wird hier noch oben drauf gebaut." Das Gremium kritisierte insbesondere, dass durch weitere Hochhäuser in der Gegend, viele prägende Bestandsbauten verblassen würden.

Wir müssen neu definieren, wie so ein großer Einzelhandels- standort überhaupt attraktiv bleiben kann. Oliver Schruoffeneger, Bezirksbaustadtrat Charlottenburg-Wilmersdorf

Ob ein Cluster an Hochhäusern um den Bahnhof Zoo sinnvoll ist, welche Belastungen dadurch auf die Verkehrsinfrastruktur zukommen, welche langfristigen Auswirkungen Schattenwürfe haben und so weiter, solle erst einmal in einer Studie geklärt werden. Diese müsse aber vom Senat in Auftrag gegeben werden. Das Baukollegium, das sich vor allem mit ästhetischen Fragen beschäftigt und den Senat lediglich berät, habe dazu nicht das Mandat, so Lüscher. Auch stadtplanerisch war das Gremium von dem Konzept nicht überzeugt. Die beiden bestehenden Hochhäuser seien auf den Breitscheidplatz ausgerichtet. An den Eingang zu der "berühmten Adresse" Ku'damm, ein Boulevard, der sich durch Geschäftshäuser in einheitlicher Traufhöhe auszeichne, nun plötzlich ein Hochhaus hinzubauen, hält das Gremium für falsch. Wenn es ein politisches Mandat für weitere Hochhäuser an der Stelle gebe, sollten diese besser rund um die Gedächtniskirche entstehen. Das setze aber eine großflächige Planung voraus und kein punktuelles Projekt. "Hochhaus-Cluster kann man nicht wollen, Cluster entstehen", hielt der niederländische Architekt und Professor für Stadtplanung, Kees Christiaanse, Lüscher entgegen. Er hatte die Modelle für das Areal entwickelt. Statt Tendenzen zu stoppen, solle die Stadt die wirtschaftliche Entwicklung begleiten, sagte er.

Bisher bietet Berlin kaum Antworten zur Zukunft des Ku'damms

Einen Entwicklungsplan für Orte, an denen in Berlin Hochhäuser gebaut werden könnten, hat der rot-rot-grüne Senat bereits 2017 angekündigt. Ende 2019 soll er fertig sein. Potenzial für neue Büroflächen im großen Stil in der Innenstadt bietet derzeit nur der mehr als 25 Jahre alte Entwicklungsplan für die Gegend um den Alexanderplatz.

Der Bedarf scheint aber anderorts viel höher zu sein. Der Lobbyverein AG City, der Gewerbetreibende rund um den Breitscheidplatz vertritt, klagt seit Jahren darüber, dass ein Mangel an Büroflächen das Wirtschaftswachstum im Berliner Westen gefährde. Mehrfach unterstützte die AG City spektakuläre Entwürfe für neue Bürotürme, auch dann, wenn sie aufgrund fehlender Grundstücksrechte ziemlich illusorisch waren. Angespornt sind die Bestrebungen vom Erfolg der beiden neuen Hochhäuser an der Kantstraße, Upper West und Zoofenster, in denen sich Hotels befinden, aber auch große Flächen an Büros vermietet werden. Sind das Konzepte, die nachhaltig Arbeitsräume in die City-West schaffen? Können so rund um den Bahnhof Zoo Orte entstehen, die auch dann noch lebenswert sind, wenn irgendwann am Ku'damm nur noch gebummelt wird, aber kaum noch gekauft? Bisher hat Berlin darauf keine Antworten. Der zuständige Bezirksbaustadtrat aus Charlottenburg-Wilmersdorf, Oliver Schruoffeneger (Grüne), war am Montag dennoch froh, dass das Projekt im Baukollegium besprochen wurde, weil nun endlich eine Diskussion um die Zukunft des Ku'damms beschleunigt worden sei. "Frau Lüscher hat ja auch jetzt zusammengefasst, dass wir uns dieser Frage stellen müssen und neu definieren müssen, wie so ein großer Einzelhandelsstandort überhaupt attraktiv bleiben kann." Ein Entwicklungsplan für Hochhäuser kann da nur ein Anfang sein.