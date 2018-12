Bauern in Brandenburg haben beim Agrarministerium nach Informationen von Brandenburg aktuell 86 Millionen Euro zum Ausgleich ihrer Ernteausfälle beantragt. Das ist fast doppelt so viel, wie die rot-rote Landesregierung und der Bund als Dürrehilfen bereitstellen. Kurz vor Ablauf der Frist an diesem Freitag haben 675 von etwa 5.000 Landwirten ihre Anträge eingereicht. Dabei ist ein Großteil dieser Anträge offenbar erst in der vorigen Woche in Potsdam eingegangen.

Einen Tag vor Ablauf der ursprünglich angesetzten Frist am 30. November hatten laut Ministerium gerade einmal 36 Betriebe ihre Anträge eingereicht - insgesamt in Höhe von vier Millionen Euro. Aufgrund des schwachen Interesses wurde der Zeitraum verlängert: von 30. November bis zum 7. Dezember. Binnen sieben Tagen ist die Summe der geforderten Entschädigungen um das Zwanzigfache gestiegen. Wie nun mit dem Mehrbedarf von rund 40 Millionen Euro umgegangen wird, ist noch unklar.