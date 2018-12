"Wirklich schön in Brandenburg!" sagen immer mehr Touristen

Die Zahlen sind erst vorläufig, aber lassen Gutes erahnen: Bereits in den ersten zehn Monaten des Jahres 2018 kamen fast so viele Touristen nach Brandenburg wie im gesamten Jahr 2017. Und 2019 könnten touristische Höhepunkte für eine weitere Steigerung sorgen.

Das Land Brandenburg profitiert weiter von steigenden Touristenzahlen. Ein Vergleich der Entwicklung in den ersten zehn Monaten dieses Jahres mit den Zahlen des Jahres 2017 zeigt: Die Gesamtzahl der Übernachtungen 2018 könnte erstmals bei etwa 13,5 Millionen liegen. Das wäre eine Steigerung von mehr als drei Prozent. "Brandenburg wird als Reiseziel immer attraktiver - dank moderner Infrastruktur, guter touristischer Angebote und harter Arbeit aller Akteure", sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD), der auch für den Tourismus zuständig ist. "Besonders mit seinem Wasserreichtum konnte Brandenburg punkten."

Der Urlaub in Brandenburg wird teurer

Nach den Monatserhebungen des Statistischen Bundesamtes wurden bis Ende Oktober bereits zwölf Millionen Übernachtungen gezählt, das sind 3,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt waren 2017 rund 13,1 Millionen Übernachtungen registriert worden.



Besonders hohe Zuwächse gab es 2018 in den ersten zehn Monaten im Havelland mit 9,3 Prozent, in Potsdam mit 8,2 Prozent und im Spreewald mit 6 Prozent. Das Ruppiner Seenland verzeichnete dagegen einen leichten Rückgang von 1,5 Prozent und das Elbe-Elster-Land ein Minus von 1,9 Prozent.



Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums umfasst die Branche im Land heute über mehr als 10.000 Betriebe. Die überwiegend kleinen Unternehmen kämen zusammen auf einen Jahresumsatz von 4,3 Milliarden Euro. "Diese Zahlen verdeutlichen die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus vor allem in der Fläche des Landes", sagte Steinbach.