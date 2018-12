Das britische Parlament will am Dienstag über den Brexit-Vertrag entscheiden. Besonders die britische Industrie hätte durch einen Ausstieg viel zu verlieren. Der Triebwerksbauer Rolls-Royce hat jedoch schon einen Fuß in der EU-Tür. Von Johannes Frewel

Die Briten stecken in Dahlewitz zurzeit unter anderem Geld in ein Zentrum für Künstliche Intelligenz, um die riesigen Datenmengen ihrer Triebwerke auszuwerten, gemeinsam mit IT-Spezialisten des Hasso-Plattner-Instituts an der Universität Potsdam. "Wir haben jetzt 16.000 Triebwerke weltweit vernetzt", erklärte Alastair McIntosh, Geschäftsführer von Rolls Royce Deutschland, im April am Rande der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Schönefeld. "Mit diesen Daten können wir mehr über die Triebwerke lernen." Damit könne man möglicherweise erreichen, dass weniger Sprit verbraucht und weniger Emissionen ausgestoßen werden. Und damit gehe es auch um globale Wettbewerbsfähigkeit, so McIntosh.