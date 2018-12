Der Lieferdienst Delivery Hero verkauft sein Deutschland-Geschäft für rund 930 Millionen Euro an den niederländischen Konkurrenten takeaway.com. Wie das Unternehmen mit Sitz in Berlin am Freitag mitteilte, sollen die Dienste Lieferheld, Pizza.de und Foodora im Austausch gegen Barmittel und Aktien den Besitzer wechseln.

Takeaway ist in Deutschland für seine Marke Lieferando bekannt. Die Unternehmen wollen den Deal in der ersten Jahreshälfte 2019 abschließen. Rund die Hälfte des Barerlöses von etwa 508 Millionen Euro will der Delivery Hero in weiteres Wachstum investieren.