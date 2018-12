imago/Christian Schroth Audio: Inforadio | 08.12.2018 | Jana Göbel | Bild: imago/Christian Schroth

Massiver Leerstand - Ist die Friedrichstraße eine sterbende Prachtmeile?

Sinkende Umsätze, leere Läden, Kundenschwund – die Friedrichstraße ist das Sorgenkind unter den Berliner 1A-Lagen. Nach rbb-Informationen steht jedes vierte Geschäft leer oder wird frei. Die Einkaufsmeile verliert an Attraktivität. Lösungen sind gefragt. Von Jana Göbel



Evelin Brandt ist eine Größe in der Berliner Modewelt. Ihre Marke ist bei vielen Frauen bekannt für schicke und dennoch bequeme Alltagskleidung. Die Designerin hat mehrere Shops in Berlin, einen davon in der Friedrichstraße. "Wir merken, dass die Frequenz in der Straße deutlich zurückgegangen ist, und das macht sich auch beim Umsatz bemerkbar", sagt sie. Die Straße habe an Charme verloren, viele Geschäfte hätten aufgegeben.

Verfügbarkeit der Ladenflächen liegt bei 24 Prozent

Aktuelle Zahlen belegen den Niedergang der Friedrichstraße. Der international agierende Immobiliendienstleister Jones Lang LaSalle (JLL) erfasst regelmäßig Kundenströme und die Auslastung von Geschäftsflächen auf den 229 deutschen Highstreets – das sind die Top-Einkaufsmeilen. Trotz Touristenboom und Bevölkerungswachstum in Berlin gingen die Kundenzahlen in der Friedrichstraße zurück. Die Verfügbarkeit liegt bei erschreckenden 24 Prozent und ist damit mehr als doppelt so hoch wie der deutsche Durchschnitt. Auf dem Abschnitt zwischen der Spree im Norden und der Leipziger Straße im Süden sind aktuell 30 Ladenflächen leer oder werden demnächst frei.

"Alles falsch gemacht..."

Dieses Problem hatten wir früher nicht, sagt Dirk Wichner, JLL-Vermarktungschef Deutschland. "Noch vor wenigen Jahren kamen auf einen Laden vier Interessenten. Jetzt ist es umgekehrt, es gibt hier einen Kampf um Mieter." Die Ladenmieten würden seit längerem fallen und teilweise bei nur noch 100 Euro je Quadratmeter liegen. Zum Vergleich: Am Kudamm müssten Einzelhändler aktuell mehr als 300 Euro pro Quadratmeter zahlen. Trotzdem sei die Auslastung dort deutlich besser. In der Friedrichstraße habe man alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, findet Wichner. Abweisende Glasfronten, schmale Gehwege, nichts lade zum Verweilen ein. Wichner spricht von aktiver Kundenvertreibung. Es fehlten Bäume, Bänke, Straßencafés, Freiflächen. "Wenn man alles im Netz kaufen kann, muss Shoppen mehr Spaß machen". Er empfiehlt für die Straße dringend eine Verkehrsberuhigung.



Friedrichstraße zur Fußgängerzone

Das will auch der Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel, Bündnis 90/Die Grünen: "Anfang der 1990er wurde bereits darüber diskutiert, aus der Friedrichstraße eine Fußgängerzone zu machen. Und ich bin sicher, das wäre die richtige Maßnahme." Der Straßenraum lade derzeit nicht zum Verweilen ein, begründet er: Die Bürgersteige seien zu schmal, die Autos würden zu viel Raum einnehmen. "Wir brauchen ein neues Verkehrskonzept. Wenn die Autos verschwinden würden, hätten wir in der Friedrichstraße sehr viel Platz für Maßnahmen, um die Straße attraktiver zu machen." Einen Vorgeschmack auf eine Verwandlung zur Fußgängerzone gibt es am Samstag vor dem 3. Advent. Von 13 bis 15 Uhr wird die Friedrichstraße für den Autoverkehr gesperrt. Dann ist mehr Platz zum Bummeln, und das sogar ohne Autolärm.

Kudamm ist vor Jahren das Comeback gelungen

Evelin Brandt will mit ihrem Laden in der Friedrichstraße bleiben. Unabhängig von einer Verkehrsberuhigung müssten die Läden sich jetzt zusammenschließen und mit Aktionen und Verschönerungen um Kunden werben. Dem Kudamm sei damit vor Jahren das Comeback gelungen. "Im Gegensatz dazu gibt es an unserem Ende der Friedrichstraße nicht einmal eine Weihnachtsbeleuchtung."

