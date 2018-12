Die Schwulenbar "Hafen" am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg muss schließen. Über Facebook [externer Link] teilten die Betreiber mit, dass das Lokal am 3. Januar zum letzten Mal geöffnet haben werde. Dort heißt es: "Wir haben uns eineinhalb Jahre intensiv um eine Weiterführung des so lange währenden Mietverhältnisses bemüht." Auf ein Angebot für ein neues Mietverhältnis habe es vom Vermieter keine Antwort gegeben. Stattdessen sei kurzfristig mitgeteilt worden, dass die Bar Anfang Januar geschlossen werde müsse.