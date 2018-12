Der Senat nennt es einen "Höhepunkt der HighTech-Architektur in Deutschland", Kritiker sprechen von einem Millionengrab mit Autobahnanschluss: Gemeint ist das Internationale Congress Centrum, kurz ICC, am Dreieck Funkturm. Seit Jahren steht eines der größten Kongresszentren Europas leer - sieht man von der Zwischennutzung als Flüchtlingsunterkunft einmal ab. Sechs Gutachten wurden zum ICC bereits angefertigt, darunter eine sogenannte "Marktabfrage". Die endete damals allerdings mit dem Ergebnis, dass Investoren vor allem Pläne für ein neues Einkaufszentrum ablieferten - von denen es in Berlin aber schon recht viele gibt .

Allerdings: Laut Ausschreibung ist es "ausdrücklich erwünscht, hier möglichst frei eine kongresskompatible Mischnutzung zu entwerfen und dieses bedeutende Gebäude in exponierter Lage zu neuem Leben zu erwecken". Möglich sind demnach auch ein Hotelneubau an der Stelle, wo zurzeit das ICC-Parkhaus steht.

Die FDP und auch die AfD setzen sich zudem dafür ein, den unter dem ICC gebauten U-Bahnhof Messedamm zu modernisieren und an das BVG-Netz anzuschließen. Der U-Bahnhof war einst als Halt auf der heutigen U1 geplant, wurde aber nie in Betrieb genommen.

Die CDU fordert allerdings auch, dass das riesige Haus vom Messebetrieb abgekoppelt und durch eine eigene Betriebsgesellschaft geführt wird. Diese Gesellschaft soll erst die Sanierung durchführen und danach die Vermarktung des ICC übernehmen, um eine "ineffektive Zersplitterung von Zuständigkeiten" zu verhindern, so die CDU. So könne man auch die Ausgaben besser kontrollieren.

Ein klares: Jein.

Das ICC allein wirft vermutlich keinen Profit ab, sondern fährt womöglich eher Verluste ein. 2014 hatte ein Gutachten des Senats ergeben: Lediglich die Umwandlung in ein Einkaufszentrum sei halbwegs wirtschaftlich. "Bei allen anderen Alternativen müssten zur Finanzierung seitens des Senats erhebliche weitere Mittel freigegeben werden", so die Experten im Jahr 2014.

Denn das Gebäude ist zwar riesig, doch nur rund 20 Prozent seiner Fläche sind nutzbar, der Rest sind Flure, Treppen oder Technikräume.

Dann aber gibt es noch die "Stadtrendite": Ein wirtschaftspolitisches Konzept, wonach der Nutzen eines Objekts für die gesamte Wirtschaft einer Stadt bewertet wird. Und da hat das ICC viele Vorteile. Es zieht vor allem "Premium-Touristen" an, also Geschäftsreisende, die deutlich mehr Geld ausgeben als normale Touristen. Experten rechnen mit gut 200 Euro und mehr am Tag. Dazu kommen etliche Firmen, die am Betrieb des ICC mitverdienen, vom Messebauer bis zur IT-Firma. Die Stadtrendite des ICC ist damit wieder positiv.