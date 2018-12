Deutsche Wohnen will Wohnungen kaufen

Es ist nicht so einfach, dem Konzern Deutsche Wohnen Wohnungen vor der Nase wegzuschnappen. Wie das auf der Karl-Marx-Allee gehen könnte, versuchen der Senat und der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg herauszufinden. Doch noch gibt es keine Lösung.

Hintergrund ist, dass der Konzern Deutsche Wohnen in der Karl-Marx-Allee vier Wohnblöcke erwerben will. Die Mieterinnen und Mieter fürchten für den Fall eines Verkaufs drastische Mieterhöhungen. Noch ist das Geschäft nicht endgültig unter Dach und Fach - deshalb sucht die Politik derzeit sucht nach anderen Lösungen: Senat und Bezirk sind sich allerdings über den Weg nicht einig.

Ein Gutachten soll klären, ob Mieter in der Karl-Marx-Allee ihre Wohnungen stellvertretend für das Land Berlin erwerben können. Das ist das Ergebnis von Gesprächen zwischen Vertretern des Senats und des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg am Mittwoch.

Der Bezirk würde die Wohnungen deshalb gern in Landeshand bringen, besitzt jedoch kein Vorkaufsrecht. Er hat deshalb ein Modell vorgeschlagen, bei dem die Mieter ihre Wohnungen quasi stellvertretend für das Land erwerben. Sie sollen mit einer städtischen Wohnungsbauverwaltung einen Treuhandvertrag abschließen - damit würden ihnen gewisse Rechte und Pflichten übertragen. Am Ende sollen die Mieter ihr Vorkaufsrecht an Wohnungsbaugesellschaft abtreten.



Das hält vor allem die Senatsfinanzverwaltung juristisch für riskant. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) will die Mieter lieber mit Hilfe der Investitionsbank Berlin (IBB) unterstützen, damit sie ihre Wohnungen selbst kaufen können.

Der Staatssekretär für Wohnen, Sebastian Scheel, räumte am Mittwochabend ein, vermutlich ein großer Teil der Mieter könne sich einen Kauf nicht selbst leisten. Er zeigte sich nach dem Treffen aber erfreut darüber, dass Senat und Bezirk nun Einigkeit demonstrierten.