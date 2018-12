Bild: imago stock&people

Rekommunalisierung in der Karl-Marx-Allee - Gewobag stimmt "gestrecktem Erwerb" zu

30.12.18 | 18:18 Uhr

Die geplante Rekommunalisierung von rund 700 Wohnungen in der Berliner Karl-Marx-Allee hat eine weitere Hürde genommen. Der Aufsichtsrat der landeseigenen Gewobag stimmte zu, drei Blöcke zu kaufen, die über das Mietervorkaufsrecht gesichert werden sollen.

Der Aufsichtsrat des landeseigenen Wohnungsunternehmens Gewobag hat dem Ankauf der Blöcke C Süd, C Nord und D Nord in der Berliner Karl-Marx-Alle zugestimmt. Damit sei die letzte Hürde für die Rekommunalisierung der Wohnungen genommen, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Samstagabend mit.

Bis zum 5. Januar Vorkaufsrecht für Mieter

Dadurch sei die Übernahme der Wohnungen nach der Ausübung des Mietervorkaufsrechts durch die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft garantiert, hieß es weiter. Nach dem sogenannten Modell "gestreckter Erwerb" können die Mieter bis zum 5. Januar von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen, danach wird die Wohnung von der Gewobag abgekauft. Zuletzt gab es allerdings noch viele offene Fragen, beispielsweise im Hinblick auf Kredit-Sicherheiten. In den letzten Tagen und Wochen sei "auf Hochtouren" an der juristischen und politischen Umsetzung des Modells gearbeitet worden, teilte Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) mit. Das Verfahren sei deutlich vereinfacht und ein Mieterbevollmächtigter gefunden worden. Weitere Einzelheiten sollen auf Informationsveranstaltungen für die Mieter am 2. und 3. Januar bekanntgegeben werden.

Video rbb/Tobias Goltz Mieterproteste - "Die Allee glüht!" Mehr Informationen zu dem Thema finden Sie hier.



Block D Süd soll an WBM gehen

Insgesamt geht es um 675 Wohnungen in den sogenannten Stalinbauten, die nach der Wende vom Senat verkauft wurden. Ein weiteres Gebäude mit 80 Wohnungen (Block D Süd) liegt in einem Milieuschutzgebiet, dort will der Senat sein Vorkaufsrecht über die städtische Wohnungsbaugesellschaft WBM ausüben. Der derzeitige Eigentümer will das Immobilienpaket an den börsennotierten Konzern Deutsche Wohnen veräußern. Mieter der betroffenen Wohnungen machen seit Monaten gegen den Verkauf mobil, weil sie explodierende Mieten befürchten. Kurz vor Weihnachten hatte die Deutsche Wohnen ein weiteres Gebäude mit 150 Wohnungen an der Karl-Marx-Allee gekauft. Verkäufer ist wie schon im Falle der anderen Blöcke die Firma Predac.