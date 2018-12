Das Krankenhaus in Luckenwalde ist insolvent. Das hat Kliniksprecher Martin Wohlrabe am Mittwoch Antenne Brandenburg mitgeteilt. Der Klinikbetreiber - die DRK-Krankenhausgesellschaft Thüringen Brandenburg - habe beim Amtsgericht in Mühlhausen (Thüringen) am Mittwoch einen Insolvenzantrag gestellt. Die Gesellschaft betreibt vier Krankenhäuser, davon drei in Thüringen.

Weil vor allem das Krankenhaus in Bad Frankenhausen in Thürigen rote Zahlen schreibe, müsse der Klinikverbund umgebaut werden, so der Betreiber. Das Krankenhaus Luckenwalde soll sich nun in Eigenregie selbst sanieren, ein Insolvenzverwalter wird nicht eingesetzt. Die rund 500 Krankenhaus-Mitarbeiter und die Patienten in Luckenwalde sollen die Insolvenz aber erstmal nicht zu spüren bekommen, versicherte Wohlrabe. Demnach gehe der Betrieb im Haus unverändert weiter und auch die Löhne und Gehälter werden weiter gezahlt.