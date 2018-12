Stadtentwicklung in der Berliner City-West

Die Pläne des österreichischen Karstadt-Eigentümers René Benko für eine Neugestaltung von Berlins zentralem Areal am Kurfürstendamm/Ecke Joachimsthaler Straße stoßen auf Widerstand. Das Berliner Baukollegium, ein beratendes Gremium der Bauverwaltung, lehnte am Montag einen städtebaulichen Projektentwurf für die Errichtung von bis zu drei Hochhäusern rund um das Karstadt-Warenhaus in der City-West ab.