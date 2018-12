Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat Wohnungen und Geschäftsräume von Mitgliedern der ehemaligen Konzernspitze der Bäckereikette Lila Bäcker durchsuchen lassen. Die Durchsuchungen erfolgten am Dienstag unter anderem in Heringsdorf, in Berlin und auf der Insel Usedom, wie die Nachrichtenagentur DPA am Mittwoch aus Ermittlerkreisen erfuhr. Ein Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte die Durchsuchungen, nannte aber zunächst keine Einzelheiten.