Das Brandenburger Unternehmen Lunapharm darf weiterhin keine Arzneimittel herstellen. "Die Anordnung zum Ruhen der Herstellungserlaubnis gilt fort", teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam am Freitag auf Anfrage mit.

Die Firma steht im Mittelpunkt eines Pharmaskandals: Lunapharm soll in Griechenland gestohlene und womöglich unwirksame Krebsmedikamente an Apotheken und Großhändler in mehreren Bundesländern geliefert haben.