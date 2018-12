Nach zwölf Jahren Bauzeit sind die Arbeiten am Ostkreuz abgeschlossen. Jetzt will sich Bahnchef Richard Lutz den größten Nahverkehrs-Knotenpunkt Berlins anschauen. Am Donnerstagmittag wird er in Begleitung der Staatssekretäre Frank Nägele aus Berlin und Ines Jesse aus Brandenburg am Bahnhof erwartet.