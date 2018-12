Zurück in die Zukunft in Spandau

Mit Pieps- und Lichtsignalen gibt die futuristische Ratsche bekannt: Schraube korrekt angezogen, Vorgang registriert und Daten in die Cloud hochgeladen. Bei Siemens in Spandau legen Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Senatsbaudirektorin Regula Lüscher am Freitag nacheinander mit einem High-Tech-Werkzeug Hand an. Die drei Politiker schrauben begeistert an einer hypermodernen, gas-isolierten Vakuum-Schaltanlage: weltweit einzigartige Technik - gebaut in Berlin.

Das Display im Griff und der LED-Ring am Kopfende des Geräts leuchten auf, die Ratsche vibriert leicht. In der hochmodernen Fertigung in den Werkshallen von Siemens kann man ihn sehen, den Arbeitsplatz der "Industrie 4.0": In klinisch reinen Fertigungshallen stehen Frauen und Männer in smarter Werkstattkleidung an blitzblanken Maschinenteilen, umringt von Monitorwänden auf denen virtuelle Modelle jeden Arbeitsschritt anzeigen, dokumentieren und auswerten.

Es ist der bislang konkreteste Eindruck davon, was der "Innovationscampus" beziehungsweise die "Siemensstadt 2.0" sein wird: ein hochmoderner Arbeitsplatz, an dem sich Siemens vor allem auf sehr spezielle Bereiche konzentrieren will, sagt Siemens-Vorstand Cedrik Neike. "Die gesamte Energieerzeugung und -verteilung, Energiespeicher und - automatisierung, E-Mobilität und Signaltechnik."