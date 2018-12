privat Audio: Radioeins | 20.12.2018 | Interview mit Daniel Rahaus | Bild: privat Download (mp3, 11 MB)

Für sich und andere - Immer mehr Privatpersonen rufen online zum Spenden auf

22.12.18 | 08:22 Uhr

In der Weihnachtszeit spenden die Deutschen mehr als irgendwann sonst. Davon profitieren nicht nur Hilfsorganisationen, sondern auch Privatpersonen. Spendenaufrufe für Kranke, Bedürftige oder Haustiere sind zum Online-Trend geworden. Von Anne Kohlick

Ein eigenes Bodaboda - für Moses Wanaswa, Motorrad-Taxifahrer aus Kenia, würde diese Anschaffung eine Wende in seinem Leben bedeuten. Denn bislang muss er das Motorrad, mit dem er seine Fahrgäste transportiert - in Ostafrika nennt man es Bodaboda -, jeden Tag aufs Neue leihen. Für die Mietkosten geht ein Großteil dessen drauf, was die Fahrgäste an Moses zahlen. Für die Schulgebühren seiner drei Töchter wird das Geld deshalb oft knapp. Die Berlinerin Sabine Krüger ist mit Moses befreundet, weil sie seit Jahren immer wieder nach Kenia reist und er sie dort auf dem Bodaboda mitnimmt. Rund 1.000 Euro kostet ein neues Motorrad in Kenia - eine zu große Summe, um sie dem Freund allein zu schenken. Um Moses' Wunsch nach einem eigenen Motorrad trotzdem zu erfüllen, entscheidet sich Sabine, online Spenden zu sammeln [Link zum Aufruf]. So wie immer mehr Privatpersonen es tun: für Freunde, die nach einem Unfall im Rollstuhl sitzen, für die Renovierung einer Suppenküche in Namibia, für Haustiere, die eine teure Operation brauchen.

Auch Facebook hat einen Spenden-Button eingeführt

Dass die Deutschen so viel an Kirchen und Hilfsorganisationen spenden wie seit Jahren nicht, wird in Statistiken erfasst: 2018 waren es wohl mehr als fünf Milliarden Euro, einen Großteil davon im Dezember [PDF zur Studie "Spendenjahr 2018"]. Der Boom der Spenden an Privatpersonen lässt sich dagegen nur anhand der vielen Online-Aufrufe nachvollziehen. Nicht nur auf Crowdfunding-Plattformen wie Leetchi, GoFundMe oder betterplace.me rufen Menschen zum Spenden auf - für sich selbst oder andere. Auch Facebook hat seit einem Jahr einen "Donate"-Button, der neben Spenden für gemeinnützige Zwecke auch Zuwendungen an Privatpersonen erlaubt. Allerdings erhebt das soziale Netzwerk dafür Gebühren: in Deutschland 1,49 Prozent der Spendensumme plus 30 Cent pro Spende. "Im rechtlichen Sinne handelt es sich bei dem Geld, das von Privatpersonen online gesammelt wird, nicht um Spenden, sondern um Schenkungen", erklärt Björn Lampe aus dem Vorstand von Betterplace. "Es gibt keine Spendenquittung, weil Privatpersonen so etwas nicht ausstellen dürfen. Das können nur als gemeinnützig anerkannte Vereine." Dementsprechend kann die gespendete Summe steuerlich nicht geltend gemacht werden.

"Nachfrage von Privatpersonen ist da"

Betterplace sammelt seit 2007 online Spenden für gemeinnützige Vereine. "Wir haben in den vergangenen Jahren aber auch viele Anrufe bekommen von engagierten Bürgern, die keinen Verein haben, aber gern Spenden sammeln wollen", sagt Björn Lampe. "Wir wussten also, dass es die Nachfrage auch von Privatpersonen gibt." Deshalb sei eine extra Plattform aufgemacht worden - mit der Endung .me statt .org. [Link zur .me-Plattform] Erst seit Oktober existiert diese Plattform, versammelt aber schon mehr als 1.000 Spendenaufrufe. Auch Sabine Krüger hat sich entschieden, dort für Moses' Motorrad zu sammeln. Den Aufruf zu erstellen, sei wenig Aufwand gewesen, sagt sie: einen Text schreiben, ein Foto aussuchen, einen emotionalen Titel wählen. "'Life changing: Ein eigenes Bodaboda für Moses" nennt sie ihre Anzeige. "Ich wollte, dass verstanden wird, dass es uns wirklich am Herzen liegt."



"Es hat uns wirklich umgehauen, wie schnell das ging"

Sabines Zielgruppe ist primär nicht die anonyme Crowd der Internetnutzer, sondern es sind Bekannte und Verwandte, denen sie das Spenden schnell und bequem im Netz ermöglichen will. Betterplace arbeitet mit dem Online-Bezahldienst Paypal zusammen. Bis zur Spende sind es da nur ein paar Klicks. Sabine verschickt eine Mail mit dem Link zum Spendenaufruf, teilt ihn auf Facebook – und binnen Stunden kommen die 1.000 Euro zusammen. "Es hat uns wirklich umgehauen, wie schnell das ging", sagt sie. Sabine kann den Spendenaufruf noch am selben Tag schließen, an dem sie ihn online gestellt hat. "Die Aufrufe auf betterplace.me von Privatpersonen stehen weniger lange online als die von Vereinen auf betterplace.org", bestätigt Björn Lampe. "Oft erfüllen sich die Finanzierungsvorhaben innerhalb von 14 Tagen." Es gibt aber noch gravierendere Unterschiede zwischen den beiden Plattformen: "Bevor ein Verein auf betterplace.org einen Spendenaufruf startet, prüfen wir das Projekt. Auf betterplace.me führen wir keine Vorabprüfungen durch. Da stellen wir nur die technische Infrastruktur zur Verfügung."

"Man sollte sich gut überlegen, wem man sein Geld gibt"

Das bedeutet: Der gute Zweck, für den Privatpersonen Geld sammeln, kann erfunden sein. "Wenn User uns melden würden, dass sie Zweifel an der Seriosität eines Spendenaufrufs haben, würden wir das prüfen und gegebenenfalls einschreiten", sagt Björn Lampe. Bisher sei das aber nicht nötig gewesen. Er rät jedoch zu besonderer Vorsicht beim Spenden an Einzelpersonen: "Private Spendenaufrufe haben extrem viel mit Vertrauen zu tun. Man sollte sich gut überlegen, wem man sein Geld gibt und ob man dem geschilderten Fall Glauben schenkt. Idealerweise sollte man die Person, die zum Spenden aufruft oder den Menschen, für den gesammelt wird, persönlich kennen." Nach dem schnellen Erfolg ihres Spendenaufrufs trifft das Geld, das Sabine Krüger gesammelt hat, ein, zwei Tage später auf ihrem Paypal-Konto ein. Allerdings nicht hundert Prozent dessen, was gespendet wurde: 2,7 Prozent der Spendensumme plus 35 Cent pro Spende zieht Betterplace als Verarbeitungsgebühr ab. Das findet Sabine schade. Es stört sie außerdem, dass eine Zusatzspende für die Plattform Betterplace im Default-Modus für alle Spender aktiviert ist: "Man muss extra einen Regler in die andere Richtung schieben, wenn man das nicht zahlen möchte."

Überglücklich mit dem neuen Motorrad

Trotzdem ist sie zufrieden mit dem Ergebnis ihres Online-Aufrufs: "Wir haben das Geld an Moses in Kenia überwiesen und er ist überglücklich mit seinem neuen Motorrad", sagt Sabine Krüger. "Alle, die gespendet haben – die meisten kennen wir persönlich – bekommen von uns zu Weihnachten jetzt eine Postkarte mit dem strahlenden Moses und dem Bodaboda als Dankeschön."