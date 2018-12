Tropical Islands wird an spanischen Investor verkauft

Spaßbad in Dahme-Spreewald

Die Freizeiteinrichtung Tropical Islands in Brand (Dahme-Spreewald) wird nach rbb-Informationen verkauft. Neuer Besitzer wird die spanische Unternehmensgruppe Parques Reunidos Group. Bisheriger Eigentümer ist der Mischkonzern Tanjong aus Malaysia. Der Verkauf soll im Februar kommenden Jahres abgeschlossen sein. Laut dem Wirtschafts-Blog der spanischen Nachrichtenagentur Efe [externer Link] beträgt der Kaufpreis 226 Millionen Euro.

Jährlich kommen rund 1,2 Millionen Gäste in die 64 Parks der spanischen Gruppe, von denen 30 in Europa liegen. Mit dem Zukauf des Tropical Islands würde sich diese Zahl auf einen Schlag verdoppeln. Laut eigenen Angaben besuchten 2017 rund 1,1 Millionen Gäste die ehemalige Zeppelin-Montagehalle. Damit gilt das Tropical Islands als größte tropische Freizeitanlage in Europa.