Von Berlin nach München in weniger als vier Stunden - die Bahn hätte für den Start der schnellen Verbindung vor einem Jahr kaum einen besseren Zeitpunkt erwischen können. Air Berlin war Pleite, andere Airlines brachen unter dem folgenden Ansturm zusammen und versanken im Verspätungschaos. Die Automobilwirtschaft schlitterte immer tiefer in die Betrugsdieselkrise.

Der Erfolg hat die Bahn auf der Linie zwischen Isar und Spree bis heute nicht verlassen. Geschäftsreisende wechselten von Auto und Flugzeug auf den ICE und sorgen für ein Plus bei Erste-Klasse-Tickets von 13 Prozent. "Es gibt kein Verkehrsmittel, in dem so viele Kunden von München nach Berlin fahren wie mit dem Zug", sagt Bahn-Fernverkehrsvorstand Berthold Huber.