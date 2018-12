Da die Hauptstadt zu den Bundesländern mit den wenigsten arbeitsfreien Tagen gehört, will Rot-Rot-Grün den Internationalen Frauentag am 8. März zum Feiertag erklären. Ein entsprechender Antrag wird am Donnerstag in das Plenum des Abgeordnetenhauses eingebracht und soll dann am 24. Januar beschlossen werden. Aktuell hat Berlin 9 Feiertage, in Bayern sind es 13.

Regierungschef Michael Müller (SPD) hatte Ende November noch die Hoffnung vieler Berliner auf die Einführung eines zusätzlichen arbeitsfreien Feiertages im Jahr 2019 gedämpft. Ein solcher Schritt brauche einen gewissen Vorlauf, um etwa in Schulen oder Kitas oder bei den Fahrplänen der BVG einiges umzuorganisieren, sagte Müller. "Es ist jetzt schon knapp, um es gut organisieren zu können. Aber es geht mit Sicherheit noch." Wenn die laufenden Beratungen dazu im Abgeordnetenhaus indes noch länger dauerten, "kann es sehr eng werden", so Müller.