Zwar baut der Telekommunikationskonzern bereits seit vergangenem Jahr das notwendige Netz in der Hauptstadt auf. Doch haben beide Seiten nun Wege vereinbart, das Tempo des Ausbaus zu steigern, wie der Senat am Montag mitteilte.

Das Land stellt demnach Infrastruktur wie Straßenlaternen und Werbe-Uhren für das Anbringen von Funkanlagen bereit. Vorrang sollen Forschungs- und Gewerbestandorte haben, darunter die Technologieparks in Adlershof, rund um die Technische Universität in Charlottenburg und an der Freien Universität in Dahlem, zudem der geplante Siemens-Campus in Spandau. Auch wichtige Verkehrswege sollen Vorrang erhalten.