Der Betriebsrat des von der Schließung bedrohten Werks Infinera in Spandau verhandelt am Freitag erstmals mit der Geschäftsführung über die Zukunft der Mitarbeiter. Wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilte, stehen am Berliner Standort des US-Konzerns 400 Jobs auf dem Spiel. Infinera stellt optische Übertragungssysteme für schnelle Datenleitungen im Bereich Telekommunikation her. Sie werden auch für den künftigen Mobilfunkstandard 5G benutzt.

Nach Angaben der IG Metall plant die Unternehmensleitung in den USA, das Werk am Siemensdamm zum 30. September zu schließen. Der Belegschaft sei die Entscheidung bereits mitgeteilt worden. Öffentlich jedoch äußerte sich das Unternehmen nicht.