Die Berliner Fluggesellschaft Germania steckt offenbar in akuten finanziellen Schwierigkeiten. In einer Pressemitteilung teilte die Airline am Dienstag mit, man prüfe mehrere Optionen, um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu sichern. "Es geht dabei um die zentrale Frage, wie wir als mittelständisches Unternehmen auch weiterhin in einem Marktumfeld schlagkräftig bleiben, das von Fluggesellschaften mit konzernähnlichen Strukturen geprägt ist", heißt es wörtlich.

Gründe für die finanzielle Schieflage seien neben dem zunehmenden Konkurrenzdruck, der steigende Kerosinpreis und hohe Servicekosten.