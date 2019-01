Meista Mittwoch, 09.01.2019 | 20:35 Uhr

Das ist wirklich schade, die einzige Fluggesellschaft mit der man noch bequem und entspannt fliegen konnte.

Aber das haben sich die ganzen Geizkragen eingebrockt, nur immer billig billig geht eben nicht, dann vielleicht lieber mal auf einen Flug verzichten.

Wer schon mal in den ultra engen und extrem unangenehmen Ryanair Fliegern unterwegs war weiß was ich meine.

Mal abgesehen von deutlich weniger kg fürs Gepäck und komplett kostenpflichtiger Angebote im Flieger.

Das war alles so wunderbar anders bei Germania, bin echt traurig und weiß nicht was ich dann noch als Flugbetreiber nehmen kann :(