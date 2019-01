Teilweise im Sekundentakt brausen die weißen Lieferwagen durch das Tor zum Logistikcenter von Amazon in der Porschestraße. Seit das Unternehmen im vergangenen Jahr in Berlin-Mariendorf aufgeschlagen ist, gibt es Streit mit den Nachbarn. Verstopfte Straßen, ungehobelte Fahrer, Lärm, Abgase - die Beschwerdeliste ist lang, wie rbb|24 berichtete . Ende Oktober versprach die zuständige Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) genervten Anwohnern und benachbarten Unternehmern Abhilfe.

Gleich zweimal wird angekündigt, dass Amazon disziplinarische Maßnahmen ergreifen will, mit denen auffällige Lieferanten zu besseren Verkehrsteilnehmern erzogen werden sollen. Das gilt allgemein für Partnerunternehmen (Punkt 5) sowie speziell für Lieferwagenfahrer (Punkt 6). Wer sich nicht an die Parkgebote hält oder den Verkehr behindert, soll eine Sperre erhalten. Fahrer, die falsch parken, will Amazon eine Woche nicht mehr auf das Gelände lassen. Andere für den Platzmangel auf dem eigenen Hof verantwortlich machen? Klar, das könnte funktionieren.

Viermal wird herausgestellt, dass Problembewusstsein geschaffen werden muss. In "Start-Meetings" soll die Hofaufsicht jeden Morgen mit den Fahrern über Themen wie Müllentsorgung und Parken sprechen (Punkt 3) - fällt ein Fahrer als Schmutzfink auf, wird das angesprochen (kein Witz, sondern Power-Idee Numero 4). Täglich soll es Gespräche mit dem Management von Partnerunternehmen vor Ort geben (Punkt 7) - worüber bleibt unklar. Partner, die weiter weg heimisch sind, werden einmal pro Woche telefonisch (also per "Call") über Vorschläge oder Beschwerden der Amazon-Nachbarn informiert (Punkt 8).

An dieser Stelle ist dem Management leider etwas die Puste ausgegangen. Deswegen weitere kreative Informationsideen von uns im Überblick: Punkt 9 Schild aufstellen, Punkt 10 Lieferanten per E-Mail über Liste informieren, Punkt 11 Bonbons für gute Fahrer, Punkt 12 Lieferanten per E-Mail an Liste erinnern...



Immerhin: Die Einfahrt zu dem Gelände wurde verlegt (Punkt 1). So soll der Verkehr auf der Porschestraße vormittags um die Hälfte reduziert werden. Außerdem wurden zwei Mitarbeiter eingestellt, die die Porschestraße und die parallel verlaufende Dederingstraße überwachen (Punkt 2). Mit welchem Ziel genau?