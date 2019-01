dpa/Gregor Fischer Audio: Antenne Brandenburg | 31.01.2019 | O-Ton Sprecher der Arbeitsagentur | Bild: dpa/Gregor Fischer

Arbeitsmarktzahlen in Berlin und Brandenburg im Januar - Niedrigste Arbeitslosenzahlen zu Jahresbeginn seit 1991

31.01.19 | 12:30 Uhr

Noch nie seit 1991 gab es in Berlin und Brandenburg zu Jahresbeginn so wenige Arbeitslose wie in diesem Januar. Zwar sind die Zahlen der Menschen ohne Job seit Dezember leicht angestiegen, doch ist dieser Anstieg saisonal bedingt.



In Berlin und in Brandenburg sind im Januar 2019 die niedrigsten Arbeitslosenzahlen zu Jahresbeginn seit 1991 registriert worden. Zwar stieg in Berlin die Arbeitslosenzahl laut der Bundesagentur für Arbeit im Januar im Vergleich zu Dezember um 9.099 auf 155.838 gemeldete Erwerbslose.

Doch auch hier handelt es sich um den zweitniedrigsten Anstieg in diesem Zeitraum seit 1991. Gegenüber Januar 2018 liegt die Zahl der Arbeitslosen in Berlin nun um 11.898 niedriger. Die Arbeitslosenquote liegt in Berlin für den Januar bei 8,1 Prozent. Sie liegt um 0,7 Prozentpunkte unter der des Januar 2018. "Die Ergebnisse sind erfreulich, aber kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Gute Arbeit setzt gute Rahmenbedingungen voraus, und die sind noch längst nicht überall gegeben", sagte Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke). "Nennenswert erhöhte Stellenzugänge" seien im Januar 2019 im Bereich Erziehung und Unterricht, in der öffentlichen Verwaltung und den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (z. B. Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung) registriert, meldet die Bundesarbeitsagentur in ihrem Stellenindex für Berlin.



Auch in Brandenburg sieht es gut aus

In Brandenburg erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen von Dezember zu Januar um 7.900 auf 86.865. Auch hier ist der Anstieg in diesem Zeitraum seit 1991 nur einmal noch niedriger ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat registrierten die Agenturen und Jobcenter 8.206 Arbeitslose weniger. In Brandenburg liegt die Arbeitslosenquote für den Januar 2019 bei 6,5 Prozent. Genau wie in Berin liegt sie damit um 0,7 Prozentpunkte unter der des Januar 2018.

Bernd Becking von der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit sagte zur aktuellen Situation, dass die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt in der Region anhalte. "Alle Indikatoren zeigen derzeit keine Überraschungen an, die als negative Vorzeichen gedeutet werden könnten. Die Januar-Zahlen belegen, dass die positiven Prognosen für 2019 weiter gültig sind, nämlich dass die Arbeitslosenzahlen sich weiter verringern, die Beschäftigtenzahlen sich erhöhen."

Anstieg ist saisonal bedingt

Es gebe für Brandenburg eine aktuelle Brancheneinschätzung der Bundesagentur für das laufende Jahr, sagte er Sprecher der Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg, Matthias Loke, im rbb. "Wir gehen davon aus, dass ein starker Beschäftigungszuwachs erwartet wird für die Bereiche Lagerwirtschaft, Verkehr und Logistik. Außerdem im Bereich Post-Kurier-Dienste, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie auch im Baugewerbe. Also dort werden sicherlich viele Jobs entstehen." Der derzeitige Anstieg der Arbeitslosigkeit ist – ebenso wie in Brandenburg – saisonal bedingt. Denn im Januar schlagen sich üblicherweise witterungsbedingte Einflüsse ebenso nieder wie Entlassungen zum Quartalsende. So stieg in Berlin insbesondere in den Bereichen Bau, Verkehr und Logistik sowie im Reinigungsgewerbe die Arbeitslosigkeit. In Brandenburg verzeichnen außerdem Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe höhere Arbeitslosenzahlen.

Deutschlandweit liegt die Arbeitslosenquote bei 5,3 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist zum Jahresauftakt im Januar auf 2,406 Millionen gestiegen. Das ist dennoch der niedrigste Wert für den Januar seit der Wiedervereinigung. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Punkte auf 5,3 Prozent.