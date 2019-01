dpa/Wolfram Steinberg Audio: Antenne Brandenburg | 25.01.2019 | Angelika Fey | Bild: dpa/Wolfram Steinberg

ODEG erhält mehr Gewicht - Mehr Züge und mehr Plätze im neuen Streckennetz

25.01.19 | 17:55 Uhr

Pendler dürfen sich freuen: Im neuen Streckennetz Elbe-Spree soll es künftig mehr Züge geben. Dabei wird die Ostdeutsche Eisenbahn (ODEG) eine größere Rolle als bisher spielen. Die Bahn-Konkurrentin soll ab 2022 den RE1, die wichtige Ost-West-Verbindung, betreiben.

Fahrgäste auf den Regionalbahnstrecken in Brandenburg und Berlin sollen bald ein größeres Angebot bekommen. Auf den Verbindungen will der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) in Zukunft auf dichtere Taktung und längere Züge setzen, sagte VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel am Freitag. Zwischen 2022 und 2034 soll auf diese Weise 30 Prozent mehr Schienenverkehr auf die Gleise kommen. Vor allem die wichtigen Regionalexpresslinien sollen von den Verbesserungen profitieren.



Die Züge werden wie bisher von der Deutschen Bahn und der Ostdeutschen Eisenbahn (ODEG) betrieben - allerdings in neuer Verteilung, denn künftig erhält die ODEG einen größeren Auftrag als bisher. Demnach wird die ODEG ab 2022 zusätzlich die Regionalexpresslinien RE1 (Frankfurt(Oder)-Berlin-Magdeburg) und RE8 (Wismar-Berlin-Finsterwalde) sowie die Diesellinien im Südwesten Brandenburgs betreiben. Umgekehrt geht die derzeit von der ODEG betriebene Linie RE2 (Nauen-Berlin-Cottbus) an die Bahntochter DB Regio.

Mehr Züge und mehr Platz vor allem auf Expresslinien

Mit dem Betreiberwechsel soll auch der RE1 in der Hauptverkehrszeit öfter als bisher fahren: Zwischen Potsdam und Erkner alle zwanzig statt wie bisher alle dreißig Minuten. Dabei werden laut VBB sechsteilige Neufahrzeuge vom Typ Desiro HC eingesetzt, die eine Kapazität von 637 Sitzplätzen aufweisen. Gegenüber dem aktuellen Angebot mit zwei Zügen pro Stunde und rund 600 Sitzplätzen werde die Kapazität in der Hauptverkehrszeit somit um bis zu 55 Prozent erhöht. Der VBB verspricht zudem auch mehr Komfort für die Fahrgäste. So sollen die Züge mit W-Lan ausgestattet werden und Catering bieten. Der RE1 fährt von Cottbus und Frankfurt (Oder) über Berlin, Potsdam und Brandenburg an der Havel nach Magdeburg. Die Verbindung gilt als die wichtigste Pendlerstrecke der Region.



Neue Taktung und Streckenführung auch bei RE2, RE5, RE7 und RE8

Auch auf der Linie RE2 zwischen Berlin und Lübbenau wird das Angebot verdichtet. In der Hauptverkehrszeit sollen ab 2022 zwei Züge pro Stunde fahren. Nach dem Infrastrukturausbau wird das Angebot auf einen ganztägigen 30-Minuten-Takt zwischen Berlin und Cottbus ausgebaut. Die heutige Linie RE5 wird neu zwischen der Ostsee und Berlin fahren. Auf der bisherigen Linie soll dafür ab 2022 der RE8 verkehren - nach Elsterwerda und auch nach Finsterwalde. Nach Fertigstellung des Lückenschlusses der Dresdner Bahn in Berlin wird das Angebot zwischen Berlin und Wünsdorf-Waldstadt in den Spitzenzeiten auf einen 30-Minuten-Takt verdichtet. Die Linie RE7 wird zwischen Bad Belzig und Berlin Wannsee ganztags auf zwei Züge pro Stunde verdichtet. Zum Einsatz kommen runderneuerte Talent-2-Triebwagen, die in Spitzenzeiten pro Fahrt 420 Sitzplätze aufweisen. Die in Wannsee endenden und beginnenden Züge haben einen kurzen Anschluss in Richtung Berlin.

In 20 Minuten vom Hauptbahnhof zum BER

Auch das Angebot zum Flughafen BER will der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg deutlich aufgewertet. Der zunächst halbstündlich zwischen Hauptbahnhof, Ostkreuz und BER pendelnde Flughafen-Express FEX wird mit der für 2025 vorgesehenen Inbetriebnahme der Dresdner Bahn auf einen 15-Minuten-Takt verstärkt. Durch den kürzeren Linienweg direkt über Südkreuz kann dann auch die Fahrzeit auf ca. 20 Minuten reduziert werden.

Auch DB-Regio ist mit Neuordnung zufrieden

DB-Regio-Manager Joachim Trettin zeigte sich trotz des Verlusts der bisherigen Bahn-Linie RE1 froh über den Ausgang des Wettbewerbs. "Allen 700 Mitarbeitern, die heute in diesem Netz arbeiten, können wir einen sicheren Job bis 2034 anbieten", sagte Trettin. Für die zusätzlichen Strecken braucht auch die ODEG Personal. "Ganz grob rechnen wir mit 200 zusätzlichen Mitarbeitern", sagte Geschäftsführer Arnulf Schuchmann und kündigte an, besonders in Ausbildung investieren zu wollen.



17 Regionallinien und ein Flughafenexpress

Aus dem Berliner Landeshaushalt sollen mindestens 40 Millionen Euro in den Ausbau fließen, sagte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen). Die brandenburgische Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) nannte den Ausgang der Ausschreibung einen "Glücksfall für die gesamte Region", bedauerte aber zugleich, dass sich keine alternativen Antriebe auf den Diesellinien im Südwesten Brandenburgs gefunden hätten.



Das Netz Elbe-Spree umfasst 17 Regionallinien sowie den Flughafenexpress FEX in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Der VBB hat die Ausschreibung federführend koordiniert. Die Wettbewerber konnten ihre Angebot seit Oktober 2018 auf verschiedene Streckenpakete abgeben. Neben ODEG und Bahn hätten zwei weitere Unternehmen Angebote eingereicht. Sendung: Brandenburg aktuell, 25.01.2019, 19.30 Uhr