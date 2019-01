Hohe Anforderungen, denen die Deutsche Bahn nicht immer gerecht werden kann. Bahnkritiker und Fahrgäste werfen dem Staatsunternehmen hohe Preise, mangelnden Komfort und Unpünktlichkeit vor. Längst arbeitet der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) daher auch mit Konkurrenten der Bahn zusammen. Nun droht ein neuer Rückschlag, denn bei der Neuvergabe des Regionalnetzes Elbe-Spree scheint die Bahn auf einer der wichtigsten Strecken den Kürzeren zu ziehen - das berichtet jedenfalls die "Märkische Allgemeine" (MAZ) in ihrer Dienstagsausgabe [ externer Link auf Bezahlangebot ].

Wer in Berlin und Brandenburg mit dem Zug unterwegs ist, soll künftig komfortabler und pünktlicher vorankommen - das jedenfalls haben sich die beiden Landesregierungen in Berlin und Potsdam vorgenommen. Ihr Ziel: Modernere Fahrzeuge, mehr Züge, höhere Sitzplatz-Kapazitäten, dichtere Taktzeiten und - nicht zuletzt - ein kostenloses WLAN für jeden Fahrgast.

Außerdem wird die ODEG nach MAZ-Informationen fünf weitere Regiostrecken erhalten, darunter auch den RE8. Damit würden ab 2023 sechs der insgesamt 17 Regionalbahn-Strecken von dem Eisenbahn-Unternehmen aus Parchim bedient werden. 17 Jahre nach ihrer Gründung wäre die ODEG damit endgültig zum härtesten Konkurrenten der Bahn in Berlin und Brandenburg aufgestiegen.

Im Rahmen des europaweiten Vergabeverfahrens, heißt es weiter, werde die Bahn insgesamt elf von 17 Regiostrecken erhalten - darunter auch den RE2, der bisher von der ODEG angeboten wird. Dagegen werde die Bahn bei der fahrgastreichsten und somit wichtigsten Pendlerstrecke, dem RE1, nicht mehr zum Zuge kommen. Denn: Laut Ausschreibung können die beiden Vergabepakete, die den RE1 und den RE2 enthalten, nicht an denselben Bieter vergeben werden.

Demnach will der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg die Regional-Express-Linie RE1 ab 2023 nicht mehr von der Bahn, sondern von der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) betreiben lassen. Das gehe aus einem Mitarbeiterschreiben der Deutschen Bahn hervor, das der MAZ vorliege.

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg wollte den Bericht am Dienstag nicht kommentieren. "Wir befinden uns noch mitten im Vergabeverfahren", sagt Eike Arnold, stellvertretender Pressesprecher des Verkehrsverbundes, und verweist stattdessen auf den 25. Januar. An diesem Tag werde der VBB umfassend über die Vergabeentscheidung informieren, so der VBB-Sprecher gegenüber rbb|24. Für eine Stellungnahme sei es noch zu früh, sagt auch ODEG-Marketingleiterin Dietmute Graf.

Auch Jan Thomsen, Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, hält sich bedeckt. Noch sei der Zuschlag nicht erfolgt. Dies könne erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist erfolgen, also frühestens nach dem 21. Januar. Das Land Berlin hoffe jedoch auf einen zügigen Ausbau des Streckennetzes. "Gerade der Regionalexpress RE1 ist eine Pendlerstrecke, auf der die Züge in den Stoßzeiten rappelvoll sind", sagte Thomsen rbb|24. Aus Berliner Sicht habe es daher eine hohe Priorität, das bestehende Angebot durch eine "Taktverdichtung" auszuweiten.