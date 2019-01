Die Verbraucherpreise in Berlin und Brandenburg sind im vergangenen Jahr so stark wie schon seit Jahren nicht mehr gestiegen. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte, erhöhten sich die Preise 2018 in Berlin gegenüber dem Vorjahr im Durchschnitt um 2,0 Prozent, in Brandenburg waren es 1,9 Prozent. In Berlin war das der höchste Preisanstieg seit 2013; in Brandenburg waren die Preise seit 2012 nicht mehr so stark gestiegen.