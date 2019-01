Die Strukturhilfen für den Braunkohle-Ausstieg werden zur Chefsache erklärt: Wie der rbb bereits am Freitag berichtet hatte, will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu Mitte Januar zu einem Spitzengespräch ins Kanzleramt einladen. Konkret soll das Treffen am 15. Januar stattfinden, das berichtet der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe.