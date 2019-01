Berlin fordert mehr Tierschutz in deutschen Schweineställen

Haben Schweine im Stall zu wenig Platz? Der Berliner Senat sagt ja und will die Regelungen vom höchsten Verfassungsgericht in Karlsruhe prüfen lassen. Der Bauernverband reagiert empört - weil eine neue Verordnung das gesamte Bundesgebiet betreffen würde.

Verbraucherschutz-Senator Dirk Behrendt (Grüne) sagte, gerade Berlin als Verbraucherstadt habe ein großes Interesse an einer rechtlich einwandfreien Tierhaltung. "Das massenhafte Einpferchen von Schweinen auf minimalstem Raum wird diesen Anforderungen jedoch nicht gerecht." Berlin ist laut Verwaltung bislang das einzige Land, das für einen stärkeren Tierschutz den Rechtsweg beschreitet. Allerdings werden in der Hauptstadt auch kaum Schweine gehalten.

Das Land Berlin hält die Mindestflächen bei der bundesweiten Schweinehaltung für verfassungswidrig. Am Mittwoch teilte die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz mit, man werde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einen sogenannten Normenkontrollantrag einreichen. Das Gericht soll prüfen, ob die geltenden Richtlinien für die Schweinemast mit den Vorgaben des Tierschutzes in Einklang stehen.

Berlin will gegen Tierquälerei in der Schweinemast vorgehen

Für die Berliner Wirtschaft wären die Folgen einer neuen Verordnung deshalb überschaubar: Laut Senatsverwaltung werden in der Hauptstadt rund 1.000 Schweine gehalten. Bundesweit waren es dem Bundesagrarministerium zufolge im Jahr 2016 bereits 28 Millionen Schweine.



Vom Deutschen Bauernverband kam prompt ein ironischer Kommentar. Generalsekretär Bernhard Krüsken meinte: "Berlin - mit der Kernkompetenz in Sachen Schweinehaltung - geht die ureigenen Probleme der Stadt an und bringt einen Normenkontrollantrag zur Schweinehaltung auf den Weg."

Laut Gesetz dürfen Bauern in Deutschland 50 bis 110 Kilogramm schwere Mastschweine auf einer Fläche von 0,75 Quadratmetern halten. Bei der Bio-Landwirtschaft fordert das Gesetz 1,3 Quadratmeter und zusätzlich einen Quadratmeter Auslauf im Freien. Die Quote echter Freilandhaltung liegt in Deutschland laut Bundeslandwirtschaftsministerium bei nicht einmal einem Prozent.