Verdi verlangt unter anderem eine 36,5-Stunden-Woche und Weihnachtsgeld für alle Beschäftigten, sowie Änderungen am Entgeltkatalog und zudem eine Einmalzahlung von 500 Euro für Gewerkschaftsmitglieder.

Für die rund 14.500 Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben am Montag Tarifverhandlungen begonnen. Gewerkschaft und BVG gehen von schwierigen Gesprächen aus.

Bislang arbeiten BVG-Beschäftigte, die ab 2005 eingestellt wurden, 39 Stunden in der Woche, also deutlich länger als Kollegen, die schon länger bei dem landeseigenen Unternehmen sind. In den Dienstplänen käme es dennoch oft zu Engpässen, sagte Frank Kulicke, Personalratsvorsitzende für den Bereich Straßenbahnen, vorab dem rbb.

Zudem würden sich tatsächliche Dienstzeiten ständig durch Demonstrationen und Straßensperrungen in der Stadt verlängern. Viele Mitarbeiter hätten daher zahlreiche Überstunden angehäuft, die aber nicht angemessen honoriert würden, hieß es.