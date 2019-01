An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld hat am Montagmorgen das Sicherheitspersonal gestreikt. Mehr als 400 Mitarbeiter legten laut der Gewerkschaft Verdi die Arbeit nieder. Knapp 60 Flüge waren bereits im Vorfeld des Warnstreiks annulliert worden.

Der Warnstreik der Sicherheitsmitarbeiter an den Berliner Flughäfen am Montagmorgen ist kurz vor 9 Uhr zu Ende gegangen. "Der Warnstreik war gut organisiert, und wir sind zufrieden mit dem Ablauf", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Ab 5 Uhr hatten Sicherheitsleute in Tegel und Schönefeld ihre Arbeit für rund vier Stunden niedergelegt. Am Flughafen Tegel beteiligten sich laut Verdi rund 250, in Schönefeld rund 150 Beschäftigte an dem Ausstand.

Der Warnstreik führte zu erheblichen Einschränkungen für Passagiere. In Schönefeld seien am Morgen alle Abfertigungen geschlossen gewesen, so ein Verdi-Sprecher. Zahlreiche Flüge wurden laut der An- und Abflugpläne der beiden Airports gestrichen, viele andere haben mehrstündige Verspätungen. Fluggästen wurden aufgerufen, sich vor der Fahrt zum Flughafen bei den Airlines über die aktuelle Lage zu erkundigen.