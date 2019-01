Peter Sonntag, 06.01.2019 | 18:35 Uhr

Ihr äußerst platter Humor lässt mich nur den Kopf schütteln, aber nicht an "fun" denken.



Generell kann ich Streiks verstehen. Was die Gewerkschaften allerdings veranstalten, ist realitätsfern. Ich denke nur an GB, wo diese Streiks fast die gesamte Wirtschaft gekippt hätten (lange her).



Die Folge von Lohnerhöhungen ist auch nicht immer ein genereller Preisanstieg für den Endkunden. Vielleicht sollten Vorstände & Co. mal darüber nachdenken, warum sie den Hals nicht vollkriegen können. Deren Bezüge sind inzwischen jenseits von gut und böse.



Gerechter Lohn sollte gezahlt werden. Unterschieden nach Menschen mit Berufsausbildung und Ungelernten. Sonst könnten ja alle gleich nach dem Abbruch der Grundschule in die Chefetagen einziehen.



Blöderweise bin ich nächste Woche selbst bei einem Flug vom Streik betroffen. Das ist halt so. Mir zu erzählen, ich könne ja nach Budapest & Co. mit dem Zug fahren, ist - mit Verlaub gesagt - Schwachsinn.