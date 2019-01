Bild: imago/Marius Schwarz

Bayern ist Hauptzahler - Berlin bekommt am meisten beim Länderfinanzausgleich

22.01.19 | 10:07

Noch nie wurde beim Länderfinanzausgleich so viel Geld umverteilt wie im vergangenen Jahr: 11,45 Milliarden Euro wurden hin und her geschoben, zahlen musste vor allem Bayern. Eingesackt hat dafür am meisten Berlin.



Beim Länderfinanzausgleich ist Berlin weiter größtes Empfängerland. Es hat im vergangenen Jahr 4,4, Milliarden Euro erhalten, wie aus vorläufigen Zahlen des Bundesfinanzministeriums hervorgeht, über die am Montag zuerst das "Handelsblatt" berichtet hatte. Insgesamt ist der Länderfinanzausgleich - zwischen finanziell besser und schlechter gestellten Bundesländern - auf einen Rekordwert gestiegen. 11,45 Milliarden Euro wurden 2018 zwischen den Ländern umverteilt; im Jahr zuvor waren es rund 11,2 Milliarden Euro gewesen.

Bayern ist Geldgeber Nummer eins

Von der Gesamtsumme musste Bayern mehr als die Hälfte schultern: Die bayerischen Zahlungen stiegen um 785 Millionen auf 6,67 Milliarden Euro. Weitere Zahler-Länder waren Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg.

Nach Berlin waren besonders Sachsen (1,1 Milliarden Euro), Nordrhein-Westfalen (1,01 Milliarden Euro), Niedersachsen (rund 830 Millionen Euro) und Bremen (rund 740 Millionen Euro) große Empfänger. Der Finanzausgleich regelt die Verteilung der Einnahmen zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Ab 2020 soll er in seiner bisherigen Form abgelöst werden durch ein System, das über die Umsatzsteuer Ungleichgewichte ausgleichen soll.