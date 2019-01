Ab Herbst dieses Jahres sollen in Berlin an Straßenlaternen in zwei Außenstadtbezirken Ladesteckdosen für Elektrofahrzeuge installiert werden. Vorgesehen sind im ersten Schritt 500 Steckdosen.

Der Sprecher der Verkehrssenatorin Regine Günther sagte am Montag, in einzelnen Straßen in Steglitz-Zehlendorf und Marzahn-Hellersdorf sollten alle Straßenlaternen mit diesen Steckdosen ausgestattet werden. Die Firma Ubitricity baut diese Steckdosen und nutzt dafür Geld aus dem Sofortprogramm für Saubere Luft des Bundes. Die Firma selbst hatte vor einigen Tagen noch von bis zu 1.000 Laternenladepunkten gesprochen. "Wir wollen wissen, inwiefern öffentliche Laternenladepunkte dazu beitragen können, Elektromobilität für immer mehr Menschen attraktiv zu machen", hieß es am Donnerstag in einer Ubitricity-Mitteilung.

Für das Laden an den Laternen braucht es nach dem bisherigen Entwicklungsstand ein spezielles Ladekabel, in dem ein mobiler Stromzähler integriert ist. Mittelfristig verlangt die Verkehrssenatorin, dass die Firma eine Möglichkeit findet, auch ohne Spezialkabel laden und abrechnen zu lassen. Sonst müssten alle Ladesteckdosen wieder abgebaut werden.