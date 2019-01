imago/Seeliger Audio: Inforadio | Thorsten Gabriel | 08.01.2019 | Bild: imago/Seeliger

Auch in Berliner Milieuschutzgebieten - Mehr Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt

08.01.19 | 17:51

In Berlin sind auch im vergangenen Jahr tausende Mietwohnungen in Milieuschutzgebieten in Eigentumswohnungen umgewandelt worden.



Fast alle Anträge genehmigt

Das geht aus einem turnusmäßigen Bericht der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hervor. Zwar ist in Milieuschutzgebieten eine Genehmigung nötig, wenn Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt werden sollen. Allerdings wurden fast alle der rund 3.500 Anträge im vergangenen Jahr gebilligt.



Durch die Genehmigungspflicht sollen Mieter davor geschützt werden, aus ihrer Wohnung verdrängt zu werden. Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) wies darauf hin, dass die Zahl der umgewandelten Wohnungen in Milieuschutzgebieten um drei Prozent gesunken ist. Bezogen auf die gesamte Stadt ist die Zahl aber um 25 Prozent gestiegen.

Erst im Dezember hatte die Senatsverwaltung drei weitere Milieuschutzgebiete in Berlin-Mitte ausgewiesen: am Humboldthain Nord-West, an der Thomasiusstraße und am Tiergarten. Sonderregeln für Vermieter, Immobilienkäufer und Bauinvestoren gelten seither für 55 Areale im Stadtgebiet.