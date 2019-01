Silke KW Freitag, 18.01.2019 | 07:05 Uhr

Ich finde, dass es zu wenig echte altersgerechte Wohnungen gibt, die bezahlbar sind. 4-Raum-Wohnung mit altem Mietvertrag ist billiger als 1-Raum-Wohnung Baujahr 2017 ff. Aber: die Diskussion ist mir zu knapp. Es gibt auch viele Menschen, die Wohneigentum erwerben möchten. Ich höre immer nur von Eigenheimen. Wir machen Wälder und Freiflächen platt, damit immer mehr Menschen sich einen Gartenzwerg auf die eigene Treppe stellen können. Ich finde, es sollte in Wohneigentum in Form von Eigentumswohnungen investiert werden. Wohnungsverbünde, 4-oder 6-Familienhäuser fände ich sehr viel förderungswürdiger als Einfamilienhäuser. Wir haben nicht nur junge Familien hier. Gerade ältere Menschen brauchen Nachbarn und viele wollen gar nicht im eigenen Haus leben, Mülltonnen rausstellen, Schnee fegen, Rasen mähen, Wasser abstellen ... , sondern in Eigentumswohnungen mit Balkon oder Terrasse und Wohnungsverwaltung. Man findet kaum etwas Bezahlbares auf dem Markt, es sei denn in Trabantenstädten.