Die Berliner Airline Germania steckt in finanziellen Schwierigkeiten, sogar über einen Verkauf wird schon spekuliert. Doch nun der Lichtblick: Das Unternehmen hat offenbar Investoren gefunden, die auch schon ihre Unterstützung verbindlich zugesagt haben.

Die Berliner Fluggesellschaft Germania sieht nach eigener Aussage gute Chancen, die gegenwärtigen Finanzschwierigkeiten zu überwinden. Gespräche mit potentiellen Investoren würden positiv verlaufen, zitiert die Touristik-Fachzeitschrift "fvw" am Donnerstag aus einem Schreiben von Germania-Chef Karsten Balke an die Mitarbeiter. Demnach hat Fluggesellschaft erste verbindliche Zusagen, um ihre Finanzierungslücke zu decken. Die ersten beiden größeren Beträge stünden schon am Donnerstag zur Verfügung.

"Wir sind zuversichtlich, die darüber hinaus noch ausstehenden Mittel in Kürze ebenfalls sichern zu können", schreibt Balke laut "fvw". Das ernsthaft geäußerte Interesse der Investoren stimme die Geschäftsführung optimistisch, dass Germania auch weiterhin als unabhängige Fluggesellschaft bestehen könne. Nähere Angaben zu den Investoren oder zur Summe machte Balke nicht.