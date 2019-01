Fürstenberg will Netzbetreiber in die Pflicht nehmen

Funklöcher in Brandenburg sind real - und können verheerende Folgen haben, wie der Fall eines Försters im Dezember zeigte, der schwer verletzt zwei Kilometer zurücklegen musste, um einen Notruf abzusetzen. Lokale Politiker sehen die Netzbetreiber in der Pflicht.

Der Bürgermeister von Fürstenberg im Landkreis Oberhavel, der parteilose Robert Philipp, fordert mehr Engagement des Bundes, um Funklöcher zu schließen.



Dafür muss die Bundesregierung Philipp zufolge die Netzbetreiber stärker in die Pflicht nehmen. Wenn der Staat Lizenzen und Frequenzen vergibt, müsse er den Unternehmen auch abverlangen, "dass sie an die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum denken", sagte Philipp am Freitag dem rbb. Es dürfe nicht nur der reine wirtschaftliche Erfolg vor Augen stehen.