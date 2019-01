Die Grundhaltung in Potsdam war, Visionen in die Region zu delegieren. Dort gibt es inzwischen so viele Akteure zum Strukturwandel, dass niemand mehr durchblickt: Lausitzrunde, Innovationsregion, Wirtschaftsregion, Zukunftswerkstatt Lausitz und seit einem halben Jahr auch der Lausitzbeauftragte der Landesregierung. Milliarden aus unterschiedlichen Töpfen flossen seit 1990 in die Lausitz, für Forschung, Infrastruktur, Breitband- oder Straßenausbau. Woidke forderte stets vom Bund und der Europäischen Union, einen erneuten Strukturbruch mit allen Mitteln zu verhindern. "Kein Kohleausstieg für lau", so Woidke.

Auch Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin, nennt die Brandenburger Regierung visionslos. "Einfach nur zu sagen, wir bauen die nächsten zwanzig Jahre Braunkohle ab, wegen der Versorgungssicherheit, hilft nicht weiter."



Der Ausstieg in den nächsten zehn Jahren sei technisch möglich. Kommt er nicht, werde Deutschland seine Klimaziele verfehlen. Doch man könne auch rein wirtschaftlich argumentieren: Deutschland war einmal Weltmarktführer in der Solartechnologie, inzwischen sind das längst die Chinesen. Chance verpasst, meint Quaschning, auch in der Mark.



"Wir hatten in Frankfurt (Oder) eine blühende Solarindustrie. Da hat kein Mensch drüber geredet." Die Abwicklung dieser Branche sei der "Preis für das Bekenntnis zur Kohle", meint Quaschning. "Das waren allein in der Photovoltaik rund 10.000 Arbeitsplätze, die wir verloren haben."



Die Zukunft gehöre der Elektromobilität, der Wind- und Speichertechnologie. Die Landesregierung entwirft gern Post-Kohle-Szenarien vom "Silicon Valley der Regenerativen" in der Lausitz. Experte Quaschning hält das für unrealistisch, solange Politik und Wirtschaft beim Strukturwandel nach dem Motto agieren: Wasch mir der Pelz, aber mach mich nicht nass.