Ausfälle verfünffacht - Dramatischer Personalmangel bei der Berliner Straßenbahn

28.01.19 | 06:00 Uhr

BVG-interne Dokumente, die dem rbb exklusiv vorliegen, belegen einen akuten Fahrer-Mangel bei der Straßenbahn. Dort haben sich die personalbedingten Ausfälle in den letzten beiden Jahren mehr als verfünffacht. Die Lage könnte sich noch weiter verschärfen. Von Oliver Soos

"Ich bin gerne bei der BVG und stolz, Straßenbahnfahrer zu sein. Ich wollte schon als kleiner Junge Tram-Fahrer werden - aber eigentlich ist das ziemlich dämlich", sagt Phillip. Er will seinen vollen Namen nicht nennen. Der Anfang 30-Jährige ist einer von 1.170 Straßenbahnfahrern in Berlin. Seit fast zehn Jahren sitzt er schon bei der BVG am Steuer. Im vergangenen Jahr hat er miterlebt, wie etwa 80 seiner Kollegen den Arbeitgeber gewechselt haben - vor allem neue, junge Fahrer. Fast ein Viertel des Azubi-Jahrgangs 2018 sei abgesprungen, die meisten wegen des Geldes, so Philipp. "Ich verdiene 1.650 bis 1.700 Euro netto im Monat, ein Neueinsteiger etwa 1.600. Die S-Bahn bezahlt 500 Euro netto mehr - und man hat dort familienfreundlichere Dienstzeiten. Natürlich sind viele gewechselt. Auch ich wurde gefragt, aber ich habe abgelehnt. Bei der S-Bahn hat man keinen Kontakt zu den Fahrgästen, das gefällt mir nicht", sagt Philipp.

Die vielen Abgänge sind ein Grund für den akuten Fahrermangel bei der Berliner Straßenbahn. Dem rbb liegen BVG-interne Dokumente vor, die einen besorgniserregenden Trend zeigen. In den vergangenen beiden Jahren haben sich die personalbedingten Ausfälle bei der Straßenbahn mehr als verfünffacht. Die Zahl ausgefallener Fahrkilometer hat sich innerhalb der verganenen zehn Jahren fast verzehnfacht. In der Woche vom 10. bis zum 16. Dezember 2018 zum Beispiel fehlten durchschnittlich 17 Fahrer pro Tag, am 15. Dezember waren es 37.

Volle Bahnen und Haltestellen bedeuten Stress - für Fahrer und Fahrgäste

Nach den Weihnachtsferien im Januar ist die Situation traditionell entspannter. Doch auch jetzt spüren viele BVG-Kunden den Fahrermangel, etwa am S-Bahnhof Landsberger Allee. Dort ist es auf dem Bahnsteig der Straßenbahnhaltestelle rappelvoll. 20 Grundschulkinder rennen einer einfahrenden Tram hinterher. Wartende Fahrgäste springen zur Seite. Die M6 Richtung Marzahn fährt am späten Nachmittag nur im 10- Minuten- statt im 5-Minuten-Takt. Die zusätzlichen Trams zur Rush Hour fallen aus. "Die Taktung ist für diese Anzahl an Menschen eine Katastrophe", schimpft eine junge Frau, kurz bevor sie in die volle M6 steigt. "Manchmal kommt man hier nicht mehr rein, so dass man auf die nächste oder sogar auf die übernächste Tram warten muss", erzählt eine andere Frau. Auch für Philipp als Tramfahrer bedeuten volle Bahnsteige Stress. "Wenn ich einfahre und sehe, dass die Haltestelle schwarz vor Menschen ist, dann weiß ich, dass sich meine Fahrgast-Wechselzeit erhöht. Ich schaffe meine Ampelphase nicht mehr und verliere anderthalb Minuten. Das summiert sich von Haltestelle zu Haltstelle, so dass ich dann an der Endhaltestelle meine Wendezeit nicht mehr schaffe. Das heißt, ich kann weder durch den Wagen laufen, noch aufs Klo gehen", sagt Philipp. Oft falle auch noch die Ablösung aus, so dass Philipp die Tram nach Dienstschluss zu einem Betriebshof fahren muss. Das bedeutet zusätzliche Überstunden.

Der BVG-Personalrat glaubt nicht an eine schnelle Wende

BVG-Chefin Sigrid Nikutta plant, die Zahl der Straßenbahnfahrer in diesem Jahr um 50 zu erhöhen, von 1.170 auf 1.220. Jedes Jahr soll es rund 140 neue Auszubildende geben. Doch BVG-Personalrat für die Straßenbahn, Frank Kulicke, glaubt nicht an eine schnelle Trendwende. "Wir müssen das Personal an uns binden. Wenn alle nach einem halben Jahr schon überlegen, ob sie sich das weiter antun wollen, kommen wir mit der Ausbilderei nicht hinterher", sagt Kulicke. Er habe die BVG-Chefin schon vor einigen Jahren gebeten, die Löhne für die Mitarbeiter zu erhöhen, doch er sei auf taube Ohren gestoßen. "Ich bin aus allen Wolken gefallen, als sie mir sagte, dass die Mitarbeiter doch ordentlich entlohnt würden und dass Geld keine Motivation sei. Ich habe ihr gesagt: Für jemanden, der jeden Monat Tausende Euro mit nach Hause nimmt, mögen ein paar hundert Euro keine Rolle spielen. Bei einem BVG-Mitarbeiter, der 1.600 Euro netto verdient, ist das anders. Da war das Gespräch schnell beendet", erzählt Kulicke.

Frank Kulicke hofft, dass sich bei den Tarifverhandlungen für die BVG-Beschäftigten, die am Montag beginnen, etwas bewegt. "Die Kolleginnen und Kolleginnen sagen: Wenn jetzt nicht der kräftige Schluck aus der Pulle kommt, dann werden sie sich andere Jobs suchen." Das wäre allerdings ungünstig, denn das Berliner Straßenbahnnetz wird weiter ausgebaut, unter anderem in Moabit, Schöneweide und am Ostkreuz.

