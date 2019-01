Berlin Berlin Berlin Freitag, 25.01.2019 | 12:31 Uhr

Der rbb sollte mal ver.di fragen, warum man nicht mit der schlichten Forderung nach der schrittweisen Angleichung der Entgelttabelle an den TVÖD-VKA in die Verhandlung gegangen ist, so wie ihn die BSR anwendet oder der Angleichung an den TV-V, so wie ihn die BWB anwendet. Und wenn dann ver.di antwortet das wollten die Kollegen nicht, dann gleich mit der Gegenfrage kontern, hat ver.di dann die Mitglieder in der Befragung zu den Wünschen vorher darüber informiert wie schlecht die Bezahlung mittlerweile ist im Vergleich zum TVÖD-VKA oder zum TV-V. Die Antwort können Sie sich denken.



Es hat sich auch gestern kein Politiker im Abgeordnetenhaus dazu geäußert, wie es mit der Bezahlung weiter gehen soll, ich befürchte schlimmes. Und das von Rot-Rot-Grün, man mag es kaum glauben.